韩国踩踏事故已知153死 20外国人 4中国人

首尔踩踏事故

韩国总统尹锡悦今天10月30日承诺对昨晚在首尔市中心发生的，造成至少153人死亡的踩踏事件进行"严格"调查，事发时有数万人，主要是年轻人，正在参加自“冠状疫情”以来的首次万圣节狂欢。

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韩国总统尹锡悦周日上午身穿绿色应急外套访问了梨泰院灾难现场，表示这是"一场不应该发生的悲剧和灾难”，并宣布全国进入7天哀悼期。

尹锡悦承诺其政府将进行"严格"调查，以确定这场灾难的原因，并确保它"不会再发生"。

法新社的实地报道说，在人行道上，尸体在毯子或其他临时遮蔽物下排成一排。在街上，一些路人，在“不堪重负”的消防队的要求下，对躺在地上的人进行心脏复苏按压，还有许多为万圣节乔装打扮或穿着晚礼服的人惊慌失措地奔跑着。

梨泰院是一个靠近前美军基地的社区，以其国际大都市的氛围、酒吧和派对场所而闻名，有着迷宫般的狭窄小巷。事故发生在周六晚上10点左右，地点在汉密尔顿酒店附近，该酒店位于一条主要大道上，周围都是陡峭的小路。最终这场万圣节狂欢变成了一场噩梦，

据韩联社周日的消息，至少有153人在事故中遇难，包括20名不同国籍的外国人，已知包括来自中国、日本、伊朗、乌兹别克斯坦和挪威的国民。据塔斯社报道，死者中还有两名俄罗斯人。

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