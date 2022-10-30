韩国首尔踩踏悲剧 习近平致电尹锡悦慰问

首尔踩踏事件

韩国首尔万圣节狂欢酿150多人死亡的踩踏悲剧发生后，中国国家主席习近平10月30日向韩国总统尹锡悦发去慰问电。

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习近平在慰问电中对首尔踩踏事故造成重大人员伤亡表示震惊，并代表中国政府和人民对遇难者表示深切哀悼，向遗属和伤员致以诚挚慰问。习近平还希望韩方尽一切努力救治中国籍伤员，并做好中国籍遇难者善后工作。

昨夜在首尔梨泰院地区，数以万计的狂欢者，主要是年轻人，参加自“冠状疫情”以来的首次万圣节狂欢。当狂欢至22点过后，发生了踩踏悲剧，已知153人遇难，包括20名外国人，据韩媒报道，外国遇难者来自中国，日本，伊朗，乌兹别克斯坦和挪威。据塔斯社报道，死者中还有两名俄罗斯人。据中国媒体报道，此次事故已知有4名中国公民遇难，2人受伤。

韩国总统尹锡悦今天周日上午身穿绿色应急外套访问了灾难现场，他说自己的“心情很沉重”，“难以抑制悲痛"，并宣布全国进入7天哀悼期。

尹锡悦承诺，其政府将进行"严格"调查，以确定这场灾难的原因，并确保它"不会再发生"。尹锡悦补充说，这是一场本不应该发生的悲剧。

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