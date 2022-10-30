首尔踩踏悲剧 马克龙说“法国与韩国同在”

法国/韩国踩踏事件

法国总统马克龙推文：“我向梨泰院灾难中的首尔市民和韩国人民表示哀悼”。“法国与你们同在”。2022年10月30日

韩国首尔梨泰院踩踏事故酿严重伤亡令国际惊愕，法国总统埃马克龙在第一时间向“首尔人民和所有韩国人民”寄去他的哀悼之情。

广告 继续浏览后续

马克龙总统10月29日晚间用韩文在他的推特账户写道：“我向梨泰院灾难中的首尔市民和韩国人民表示哀悼”。“法国与你们同在”。

据法新社10月30日发自首尔的报道，韩国总统尹锡悦周日上午前往灾难现场。他感叹"一场不应该发生的悲剧和灾难"，宣布全国7天哀悼。

尹锡悦承诺对这次踩踏事件进行"严格"调查，以确定这场灾难的原因，并确保这样的悲剧"不会再次发生"。

30岁的Jeon Ga-eul告诉法新社：当时"有很多人在争夺位置，我被卷入了人群，我无法立即脱身。

一位身份不明的目击者告诉韩联社："人们像躺在坟墓里一样互相压在一起”。"有些人逐渐失去意识，有些人显然已经死亡“。

事故发生在星期六晚上10点左右，地点在汉密尔顿酒店附近，该酒店位于一条主要大道上，周围是陡峭的小巷。

韩国内政部说，目前还不知道是什么原因引发的人群拥挤运动，造成154人死亡，包括20多名不同国籍的外国人，并补充说有130多人受伤。

内政部说大多数死者是20多岁的年轻女子。首尔当局还报告有2642人失踪。

对受害者进行急救的医生Lee Beom-suk（音译李范锡）告诉YTN电视台："当我第一次试图进行心肺复苏时，有两名受害者躺在人行道上。但不久之后，这个数字就爆炸了"。他说，"许多受害者的脸色都很苍白。我无法把握他们的脉搏，也无法控制他们的呼吸，许多人的鼻子都在流血”。

一名妇女在推特上分享了一段视频，她说悲剧发生时她正在梨泰院，视频显示在一条酒吧林立的街道上有数百人，其中许多人穿着牛仔、海盗服和其他服装。

突然这一幕变成了混乱。路人被推倒，在尖叫声和惊慌声中相互倾倒。一位妇女用英语喊："哦，我的上帝！"。哦，我的上帝！"。

据媒体估计，约有10万人在梨泰院参加这个万圣节派对，这是自冠状病毒大流行开始以来首尔第一次举行万圣节狂欢。一名在该地区工作了大约30年的商人告诉法新社，人群的规模是"前所未有的"。

韩国内政部长Lee Sang-min（音译李相民）说，之前警方预计参与人数会与以前万圣节活动相似。他说，与此同时，"相当数量"的警察被动员起来监督该市另一个地区的大型示威活动，但他无法提供部署在梨泰院的警察的"确切数量"。

国际惊愕

韩国内政部说，在遇难的20多名外国人中，有伊朗、法国、中国、乌兹别克斯坦、越南、奥地利、哈萨克斯坦、斯里兰卡和挪威的国民。美国驻首尔大使馆证实有两名美国公民死亡。三名俄罗斯人也在死者之列。

多位国际领导人表达了他们的惊愕之情。美国总统乔-拜登说："我们与大韩民国人民一起哀悼"。

日本首相岸田文雄说他"非常震惊，深感悲痛"。

中国国家主席习近平说他"感到震惊"，并向首尔表示"深切慰问"。

法国总统埃马纽埃尔-马克龙向首尔人民和所有韩国人民表达了他的悲伤之情"。他自推特用韩文写道：“法国与你同在"。

德国总理奥拉夫-肖尔茨（Olaf Scholz）在推特上说："对韩国来说，这是一个悲伤的日子。

教皇方济各在罗马圣彼得广场进行天使祈祷后，要求信众"为昨晚在首尔死亡的许多人，特别是年轻人祈祷"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅