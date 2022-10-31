为应对俄乌战争，挪威调高军事警界等级

军事

北欧国家挪威的总理斯托尔10月31日表示，为了回应俄罗斯对乌克兰发动的战争，挪威将加强安全防卫，11月1日起将军事警戒等级调升。

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路透社和中央社报导，自从俄罗斯在开战后对欧洲的天然气供应量减少，挪威已一跃成为欧洲联盟目前最大的进口天然气供应国，占欧盟国家天然气总进口量的约1/4。

最近挪威遇到了一连串事件，包括北溪天然气管线遭到蓄意破坏，包括在挪威油井附近多起无人机勘查，包括一所大学里可能出现的俄罗斯间谍事件。

斯托尔在一场记者会上表示：「这是数十年来最严峻的安全情势。虽然没有迹象显示，俄罗斯正在把战事扩大到其他国家；但紧张情势升温，使得我们更加暴露在威胁、情报作战与影响力宣传的危险下。」

挪威国防部长葛拉姆（Bjoern Arild Gram）宣布，挪威军队将减少训练时间，而是将花更多时间执行作战勤务；此外，挪威的快速动员部队「国民警卫队」（Home Guard）也将扮演更积极的角色。

挪威国防军司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）则表示，挪威空军已经取消让旗下F-35战机在美国进行训练，而是把飞机留在挪威。「我们预期这样的情况将持续至少一年。」

在北溪（Nord Stream）天然气管线9月26日爆发外泄后，挪威首度部署军队保卫海上平台与岸上设施，此后并获得英国、法国和德国的海军支援。

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