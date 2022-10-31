布林肯与王毅就两国竞争与乌克兰战争电话会谈

中美关系

美国国务院表示，美国国务卿安东尼-布林肯和中国外长王毅在周日（10月30号）的电话中讨论了两国之间的竞争和乌克兰战争。

广告 继续浏览后续

法新社报道称，中美两个超级大国之间不乏争端焦点，包括台湾、中国海、新疆的人权、技术竞争和贸易战。

美国外交发言人内德-普莱斯说："国务卿讨论了保持沟通渠道畅通和负责任地处理美国和中国之间关系的必要性"。

中国外交部的相关通告指出，"使中美关系重新走上稳定发展的道路，不仅符合双方的利益，也是国际社会的普遍期望，" 王毅呼吁 "所有各方保持克制"。王毅还呼吁 "加强外交努力，防止局势进一步升级"。报道引述王毅说，美方如果真想了解中国，就请“认真研读二十大报告”。

普莱斯在一份声明中说，双方讨论还集中在乌克兰的冲突以及 "俄罗斯对全球安全和经济稳定构成的威胁"。

法新社指出，中国在乌克兰冲突中官方称保持中立，但有时被西方认为与莫斯科的关系过于缓和。

布林肯推特上说，在他与中国外交部长王毅的通话中，双方谈到了为负责任地管理两国之间的竞争、俄罗斯对乌克兰的战争以及对海地的支持所做的努力。

中国通告中指出，布林肯表示，世界期待美中合作。美方愿就下阶段美中关系同中方保持沟通，开展合作，探讨两国关系的基础。双方还就乌克兰等问题交换了看法。

实际上，中国和美国官员的会晤是在王毅与俄罗斯外长电话会谈后举行的。王毅上周四向俄罗斯外长拉夫罗夫保证 ： "中国愿意深化与俄罗斯在各个层面的交流，"

中央社报道称，美国总统拜登是否与中国国家主席习近平在11月15，16号在印尼巴厘岛举行的G20会晤受瞩，中国学者分析，中美高层的最新互动让紧张状态出现松动，加上两国国内政治议题告一段落，中美关系出现改善窗口，会晤可能性较大。报道列出的松动迹象包括，习近平、拜登（Joe Biden）10月26日分别向美中关係全国委员会年度颁奖晚宴致贺信；中国外交部长王毅于10月28日接受美国驻中国大使勃恩斯（Nicholas Burns）到任拜会。

拜登2021年1月执政以来，中美两国领导人已进行5次通话。若他们在G20上会晤，这将是拜登上任以来，中美两国领导人第一次举行面对面会晤。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅