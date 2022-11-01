伊朗据报计划对俄追加提供1千件武器，包括导弹和更多攻击型无人机

伊朗/俄罗斯/乌克兰

据美国有限电视新闻网（CNN）11月1日报导，一个密切监测伊朗武器活动的西方国家官员透露，伊朗正准备向俄罗斯增运约1000件武器，包括地对地短程弹道导弹和更多的攻击型无人机，以用于俄罗斯入侵乌克兰的战争。

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报导指，这批伊朗对俄罗斯的武器运输正受到密切监控，因为这将是德黑兰首次向俄方提供先进的精确制导导弹，或从实质上向在战场上的俄军提供助力。官员们说，上一批从伊朗运往俄罗斯的武器包括大约450架无人机，俄方已经在乌克兰使用这些无人机，并取得了致命的效果，包括对平民目标的打击。乌克兰官员上周说，他们已经击落了300多架伊朗无人机。

伊朗制造的攻击型无人机又被称为“巡飞弹”，因为它们能够在被确定为潜在目标的区域内盘旋一段时间，一旦发现敌方资产，就会进行打击。这些无人机体积小，便于携带，容易发射，但其主要优势是很难被发现，可从远处发射。美国还指控，伊朗向克里米亚派遣军事人员，协助俄罗斯无人机攻击乌克兰目标。

伊朗继续向俄罗斯提供武器将进一步导致其与美欧关系的恶化。美国伊朗问题特使马利（Robert Malley）周一表示，如果无法取得进展，拜登政府不打算在恢复“伊朗核协议”的谈判上“浪费我们的时间”。德黑兰在乌克兰战争中对俄罗斯的支持，以及对其国内妇女抗议活动的全国性镇压，促使美国对伊朗实施进一步制裁。

马利当天表示，美国强烈反对伊朗向俄罗斯提供无人机。马利说：“我们知道，这些无人机被用来袭击平民和民用基础设施。我们知道，面对所有这些证据，伊朗一直在撒谎，否认发生了这种情况”。

乌克兰总统泽连斯基在周一晚的例行视频讲话中提及：“我们将继续加强我们的防空。但现在为止，每击中10次目标，（俄罗斯）恐怖分子至少要多花4倍的导弹。俄罗斯在无人机方面的结果更糟糕，包括由其伊朗帮凶提供的无人机。”

《华盛顿邮报》率先报道了伊朗向俄罗斯运送导弹和更多无人机的计划。美国国务卿布林肯上周表示，美方正在“研究我们能做的一切，而不仅仅是制裁”，以便破坏伊朗的武器装备流向俄罗斯。他说，美国正在“试图打破这些网络”。美国官员还透露称，他们知道关于向俄罗斯提供更多尚未交付的伊朗武器装备的讨论。

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