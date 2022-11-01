土耳其总统将与俄乌总统商讨恢复谷物出口协议

谷物协议

土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）表示，总统埃尔多安数日内将与俄罗斯和乌克兰总统谈话，以恢复谷物出口协议。

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据法新社报导，土耳其外交部长告诉记者：“我们总统几天内将会与普京和泽伦斯基谈话。我们相信会克服这件事（指谷物出口协议），让每个人受益。”

俄罗斯和乌克兰今年7月在土耳其和联合国斡旋下，达成协议让乌克兰谷物出口。迄今已有970万公吨乌克兰谷物透过这项协议出口。

莫斯科指控基辅10月29日在克里米亚半岛对其黑海舰队进行“大规模”攻击，以此为由表示将无限期中止参与黑海谷物协议。这项协议原订11月19日更新

安卡拉已升高外交力道挽救这两个交战国间的此一协议。埃尔多安昨天表示，金管俄方有所迟疑，土耳其仍将致力维护协议有效。

联合国（UN）领导的联合协调中心11月1日表示，在俄罗斯中止参加黑海谷物出口协议后第二天，在今天中午前仍有3艘谷物船按照协议驶离乌克兰港口。

路透社指出，昨天有12艘船只驶离乌克兰港口，是协议开始以来的最大单日出口，期间有2艘抵达，今天则有3艘驶离，显示俄国退出协议后第二天仍有谷物船驶离乌克兰港口。联合国领导的联合协调中心11月1日也提供了同样信息。

另一方面，俄罗斯继昨天朝乌克兰首都基辅等多座城市发射一连串飞弹后，又于夜间对乌国南部港市古拉耶夫（Mykolaiv）发射4枚飞弹，导致1栋公寓大楼半毁、1名居民丧生。

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