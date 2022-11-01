日德周四将举行第二次“2+2”会谈：讨论两国安全和防务合作

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据日本政府介绍，日德第二次外长防长“2+2”会谈将于11月3日在德国明斯特举行。预计双方将探讨加强日德安全和防务合作，以实现“自由开放的印度-太平洋”。

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日本防卫大臣滨田靖一周二在出席记者会时介绍称，他将与外务大臣林芳正参加此次会议。德国外交部长贝尔伯克和国防部长兰布雷希特将代表德方参会。据日方介绍，林芳正和贝尔伯克将亲自到场参加会谈，而滨田靖一和兰布雷希特预计将在线参加。

滨田靖一向媒体表示：“我们将致力于加强与德国的合作，德国一直在深化其在印太地区的参与”。日德两国在去年4月以线上的方式举行了首次“2+2”会谈。

就此次会谈内容，日本防卫省表示，“在会议上，我们将探讨日德安全和防务合作，德国正在深化其在印太地区的参与，以加强合作，实现‘自由开放的印度-太平洋’。”

日方表示：“我们还将讨论地区事务，包括对俄罗斯侵略乌克兰的回应和东亚局势，以及对朝鲜的反应，包括核和导弹问题以及被绑架日本人问题，进一步加强我们两国之间的合作。”

今年8月，德国空军派遣13架军机开始了对印太地区为期数周的首次部署任务。德国海军“拜仁”号护卫舰去年还对该地区进行了近半年的访问。

据日本外务省介绍，在参加完日德“2+2”会谈后，林芳正将出席为期两天的七国集团外长会议，该会议将于周五同样在明斯特举行。

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