阿拉伯联盟峰会

阿拉伯联盟首脑会议今天在阿尔及尔开幕，峰会上没有摩洛哥国王穆罕默德六世。虽然阿尔及尔已经向摩洛哥君主发出了正式邀请，君主最终将由摩洛哥外交部长纳赛尔-布里塔代为出席，显示阿拉伯联盟内部仍然分歧。阿拉伯世界从乌克兰和俄罗斯购买了大量的小麦。在为期两天的峰会议程上除了粮食危机，国际局势，还有其他几个问题，包括非洲问题需做讨论。

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据本台报道，阿拉伯联盟峰会，粮食安全和几个非洲问题被列入议程。

在阿尔及尔举行的阿拉伯首脑会议将讨论与利比亚和黎巴嫩的政治局势、恢复2002年在贝鲁特通过的与以色列的阿拉伯和平倡议、苏丹的危机和也门的冲突有关的几个问题。出席阿尔及尔会议的代表团提议讨论伊朗和土耳其对阿拉伯地区国家内部事务的干涉问题。阿尔及利亚原本提出了改革阿拉伯联盟的问题，阿尔及尔希望该组织的总秘书处轮换任命。据本台在阿尔及尔的记者费萨尔-梅塔维（Fayçal Métaoui）报道说，由于埃及的否决，这一提议有可能被忽视。

利比亚局势已列入阿尔及尔阿拉伯首脑会议的议程。在利比亚举行立法和总统选举的问题将由阿拉伯领导人决定，尽管埃及方面对的黎波里政府的代表性有所保留。

苏丹目前的局势被认为是令人担忧的，在该国出现要求 "文官统治 "的示威活动时，阿拉伯国家元首也将讨论这一问题，支持恢复宪法秩序。

在阿尔及尔，摩洛哥外交部长纳赛尔-布里塔要求与会者坚决谴责伊朗，但据外交人士称，这一提议没有被接受，这激起了摩洛哥的愤怒。摩洛哥代表团还抗议说，他们抵达阿尔及利亚时，没有得到相应的礼节尊重，阿尔及尔很快否认了这一说法，称 "指控没有任何依据"。

据该报道，在经济方面，阿尔及尔首脑会议将通过一项新的阿拉伯粮食安全战略。阿尔及利亚、摩洛哥、埃及和黎巴嫩等国严重依赖从乌克兰和俄罗斯进口粮食，因此阿拉伯国家希望采取新的农业战略，在当地生产小麦。

水安全问题也将在阿尔及尔峰会上得到关注，特别是埃及提议讨论复兴大坝争端以及与埃塞俄比亚分享尼罗河水的问题。

这是自2019年以来，阿拉伯联盟首次开会。

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