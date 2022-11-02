终止针对记者的犯罪不受惩罚现象国际日 又一年

法国/联合国/终止针对记者的犯罪不受惩罚现象国际日

法国国际广播电台的两名记者吉斯莱恩-杜邦和克劳德-维尔龙在马里北部的基达尔被暗杀9年后，法广在内的法国对外视听集团今年举办以他们名字命名的第九届奖学金活动。这项奖学金的目的是将他们所捍卫的新闻价值传递给新一代的非洲专业人士。为了纪念他们，联合国已宣布11月2日为 "结束针对记者犯罪的有罪不罚现象国际日"。

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法国国际广播电台、法国电视24台和蒙特卡洛-杜阿利耶广播今天举行活动，为全世界的信息自由和信息专业人员的安全动员呐喊，并在属下频道和网络提供特别日节目，控诉针对记者的犯罪行为的有罪不罚现象，并呼吁关注记者在室外的采访工作条件。

法广RFI组织了第九届 "Ghislaine Dupont and Claude Verlon奖学金"活动，该奖学金向所有非洲法语国家的候选人开放*。这项奖学金每年得以培训10名年轻的广播记者和10名年轻的报道技术人员。 今年，培训课程在塞内加尔达喀尔的RFI编辑部和曼登坎和富尔德的演播室举办，由RFI的培训主管Rachel Locatelli和RFI记者兼外语编辑Muriel Pomponne负责。两位获奖者将受益于2023年上半年在巴黎举办的为期4周的培训课程。

两位获奖者的报道可在11月2日星期三的 "Afrique soir "新闻版和11月3日星期四的 "Afrique matin "新闻版上刊出。这些报道也可以在rfi.fr上找到。另外，还有文章、视频和幻灯片，专门介绍吉斯莱恩-杜邦和克劳德-维尔龙。

在rfi.fr网站上，法广推出一篇关于记者报道环境恶化，记者遭受越来越多暴力和压力的文章，指证新闻记者越来越成为专制政权的打压目标。

据联合国新闻说，终止针对记者的犯罪不受惩罚现象，是保障所有公民言论自由和信息获取最紧迫的问题之一。2006至2020年间，1200多名记者因报道新闻和向公众传播信息而惨遭杀害。根据联合国教科文组织遇害记者观察站的数据，在每10起案件中，有9起案件的肇事者都未受到惩罚。有罪不罚会导致更多的杀戮，也往往是冲突恶化、法律和司法系统崩溃的征兆。

杀害记者是媒体审查的最极端方式，除此之外，记者也频繁遭受到其它类型的威胁，包括绑架、酷刑和其它类型的人身攻击，以及骚扰，特别是网络骚扰。针对记者的暴力威胁和攻击会给媒体从业者营造恐惧的氛围，进而阻碍所有公民自由传播信息、意见和思想。女性记者尤其容易受到威胁和攻击，特别是网络威胁和攻击。根据联合国教科文组织发布的讨论文件《不寒而栗：针对女记者的网络暴力全球趋势》，73%的受访女记者表示她们曾受到过与工作相关的网络威胁、恐吓和侮辱。

据联合国说，在许多情况下，针对记者的暴力威胁和攻击并没有得到妥善调查。这种有罪不罚的现象让施害者更加肆无忌惮，也让包括记者在内的社会各界感到恐惧。有罪不罚现象掩盖了严重的侵犯人权行为，由此滋生的腐败和犯罪行径将损害整个社会，教科文组织对此深表担忧。

就《联合国关于记者安全和有罪不罚问题的行动计划》十周年，联合国新闻说，自计划通过以来，记者安全问题在联合国受到了更多的关注，这反映在日益增多的宣言、决议和其它规范性文本，以及联合国秘书长发布的《人权行动呼吁》中。保护记者也是2030年可持续发展议程的一部分。《行动计划》还帮助各国政府和民间社会建立国际联盟，并切实地促成了变革，例如在至少50个国家建立了国家安全机制。

但是，联合国承认，尽管取得了这些成就，我们仍然面临着挑战。针对记者犯罪不受惩罚现象的比例居高不下，新型威胁也以前所未见的方式增长。

联合国大会2013年通过第A/RES/68/163号决议，将每年的11月2日定为“为终止针对记者犯罪不受惩罚现象国际日”。决议敦促各会员国采取明确的措施应对当前有罪不罚的风气。之所以将此国际日选在这一天是为了纪念2013年11月2日在马里惨遭暗杀的两名法国国际广播电台记者杜邦与维尔龙。

联合国说，这一历史性的的决议谴责了针对记者和媒体工作者的所有袭击和暴力行为。决议也敦促各会员国全力以赴防止暴力侵害记者和媒体工作者的行为，确保追究责任，并将犯罪行为人绳之以法，确保受害者获得适当补救。决议还促请各国推动建立一个有利于记者在独立且无任何不当干扰地情况下开展工作的安全环境。

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