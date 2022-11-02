美国指控朝鲜正暗中向俄罗斯运送弹药

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根据最新解密的情报，美国指控朝鲜秘密向俄罗斯提供大量炮弹，供其在对乌侵略战争中使用，并试图通过让人觉得这些弹药被送往中东或北非国家来隐藏这些军事物资的去向。美国官员认为，朝鲜暗中的武器交付，以及俄罗斯从伊朗获得的攻击性无人机和其他武器装备，进一步证明，即使是俄军拥有的常规火炮库经过八个月的战斗后也在不断减少。

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据美国有线电视新闻网（CNN）和其他媒体9月初报导，在美国情报界表示其认为俄罗斯正在从朝鲜购买数百万枚火箭弹和炮弹用于乌克兰战场之后约两个月，最近的情报表明，这些货物正在运输中。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）在最新向CNN提供的一份声明中表示：“9月，（朝鲜民主主义人民共和国）公开否认其打算向俄罗斯提供弹药，然而，我们的信息表明，朝鲜民主主义人民共和国正在暗中为俄罗斯在乌克兰的战争提供大量炮弹，同时混淆武器运输的真正目的地，试图使其看起来像是被送往中东或北非国家。”

CNN报导指，美国官员们没有提供证据来支持这些新的指控。解密的情报也没有提供关于相关的运输活动中涉及了多少武器，或费用如何支付的细节。

但美国官员已经公开强调这一所谓的交易，证明俄罗斯正在努力维持必要的武器储备以继续对乌战争。约翰·柯比说：“我们将继续监测（俄罗斯）是否收到这些货物”。

约翰·柯比周三在向媒体提供这一信息时没有回答关于朝鲜炮弹的运输方式的提问。约翰·柯比说：“我们觉得我们有必要指出......我们掌握迹象表明，俄罗斯人正在向朝鲜提出要求，我们当时也公开表示，他们正在向朝鲜提出要求，可能购买炮弹。”

约翰·柯比告诉记者称：“我们的信息表明，朝鲜正在暗中供应，但（我们）也在监测，看另一端是否真的收到”。

约翰·柯比谈道：“我们在这里说的不是几十枚，而是大量的炮弹。这不仅是朝鲜愿意继续支持俄罗斯的程度的标志，也是俄罗斯自身国防物品短缺和需求的标志。”

与此同时，白宫方面表示，“没有迹象表明有地对地导弹从伊朗转移到俄罗斯”。美方此前一直在警告俄罗斯可能会向伊朗寻求这种弹道导弹。

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