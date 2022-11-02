美官员称俄军方领导层探讨了在乌克兰使用战术核武器问题

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据《纽约时报》11月2日引述多名美国高级官员的话报导，俄罗斯军方高级领导人最近进行了谈话，讨论俄方何时以及如何在乌克兰使用战术核武器，这促使美国和其盟友的担忧加剧。

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报导指，俄罗斯总统普京没有参加军事领导人之间的探讨，这些谈话是在俄罗斯的核讹诈不断加强和其在乌克兰战场受挫的背景下进行的。但是，俄罗斯高级军事领导人讨论使用战术核武器的事实令拜登政府感到震惊，因为这表明俄罗斯的将军们对他们在乌克兰所遭受的失败感到多么沮丧，并表明普京使用核武器的隐晦威胁可能不只是说说而已。尽管如此，美国官员表示，他们没有看到任何证据表明俄方正在将核武器转移至潜在使用地或采取其他战术措施为核打击做准备。

有关这些谈话的情报于10月中旬在美国政府内部流传。美国官员不愿描述俄军方领导人考虑使用核武器的情况。然而，美国中情局局长伯恩斯(William J. Burns)此前曾表示，普京在乌克兰取得胜利的“潜在绝望”以及战场的挫折可能导致俄方使用核武器。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）拒绝对该报道的具体内容置评。

约翰·柯比说：“我们从一开始就非常明确，俄罗斯关于可能使用核武器的发言令人深感关切，我们认真对待这些评论，我们继续尽可能地监测此事，我们没有看到任何迹象表明俄罗斯正在为这种使用做准备”。据美国国防部估计，俄罗斯拥有多达2000件战术核武器的库存。战术核武器是为了在战场上用来压倒常规部队。

目前为止，没有任何战术核武器被用于实战，但其可以通过多种方式使用，包括通过导弹或炮弹。与洲际弹道导弹所携带的弹头相比，战术核武器的当量较低，而且要在较短的距离内使用。

军事专家指出，俄方如若使用核武器，这将是自二战结束以来的首次核打击，其会从根本上改变俄乌战争的形态。尽管由此造成的破坏将取决于许多因素，包括核武器的当量大小和风向，但即使是小规模的核爆炸也可能造成成千上万人死亡，并使乌克兰的部分地区无法居住。普京拥有是否使用战术核武器的唯一权力，并会作出使用该武器的决定，而不管其将军们的意见如何。

新的情报被披露时，莫斯科还在宣传乌克兰正计划使用“脏弹”。俄罗斯国防部长绍伊古近来在与美国国防部长奥斯汀等国防长的通话中作出了这一指控。其遭到了乌克兰方面的坚决否定和西方多国对俄方发布虚假消息试图将局势升级地谴责。虽然，局势升级的风险仍然高得令人不安，但拜登政府官员和美国盟友也表示，西方多国防长和绍伊古在上月底进行的通话有助于缓解一些核紧张。据一些官员说，普京上周四发表讲话，否认俄方正准备在乌克兰使用核武器，进一步为局势降温。

“我们认为没有这个必要。”普京说，“这样做没有任何意义，无论是政治上的，还是军事上的”。自从俄罗斯在2月份入侵乌克兰并遭受重大伤亡以来，普京等俄方高层多次暗示或公开威胁要使用核武器。一位欧洲官员表示，在盟国中，这次讲话被视为普京煽动紧张局势的常规模式的一部分。他以此观察西方和俄罗斯公众的反应，然后采取措施来平息局势。

俄罗斯上周举行了代号“雷霆-2022”的年度大规模战略核力量演习，测试具有核能力的导弹。奥斯汀表示，美国官员并不认为这些演习是俄方对在乌克兰使用战术核武器的“某种掩护活动”。在华盛顿，拜登政府官员说，他们仍然不认为普京已经制定了使用战术核武器或“脏弹”的计划。

奥斯汀上周四在五角大楼告诉媒体称：“我们没有看到任何迹象表明普京已经作出使用脏弹的决定”。他说，即使谈论使用核武器也是“危险的”。奥斯汀强调，美国政府“当然担心出现升级”，因为自战争爆发以来，美方就一直在担心这个问题。

奥斯汀说：“这将是70多年来第一次使用核武器，如果发生这种情况，我们从一开始就很明确，你们会看到国际社会作出非常重大的反应”。美国政府官员坚定地拒绝对反制措施加以描述，但拜登已经表示他没有计划用美国的核武器进行报复。奥斯汀指出：“我是就我们应该做什么以及如何回应，向我的上司（总统）提出建议的人，所以我会确保他将采取可信的反应，在我们想要做的事情方面确实有效。”

报导提及，对普京来说，在乌克兰使用较小当量的战术核武器比下令发射洲际弹道导弹等战略武器要复杂得多。转移战术核武器不是简单的下达命令和让人转动发射导弹的钥匙的问题。将会有一些实际步骤要求俄罗斯军官准备好执行相关命令，包括如何减轻核爆炸区域内俄罗斯军事人员的任何风险。曾担任美国驻俄罗斯大使馆武官的退役少将茲瓦克(Peter B. Zwack) 上周在受访时说，“如果有来自克里姆林宫的命令，它（核爆炸）就不可能神奇地发生”。

报导指出，从战争一开始，美国情报机构就一直在寻找普京正在采取使用核武器的准备步骤的迹象，例如未宣布的核演习或俄罗斯战略部队进入戒备状态。但美国官员说，监测这种步骤的预警系统并不完善，而且不能保证美国军方或情报官员能够提前向白宫发出多次警告。这就是有关俄军事领导人讨论使用战术核武器的情报受美方如此关注的原因之一。

随着高层的核讨论，俄罗斯军方正在权衡什么可能促使莫斯科使用战术武器。而俄军方高级领导人之间关于使用核武器的任何额外的激烈讨论是美国官员一直深为关切的事情——特别是如果俄罗斯在乌克兰南部的军队出现崩溃。自9月初乌克兰成功反攻以来，有关核武器使用的紧张局势一直在稳步上升。

自那时起，普京采取步骤使冲突升级，包括进行所谓局部动员，进一步吞并乌克兰领土，更直接地参与战争计划，并批准了一项用巡航导弹和伊朗无人机攻击和削弱乌克兰民用基础设施的行动。这些步骤并没有改变战场上的局势，乌军继续在东北部和南部的战线上向前推进。

尽管如此，其中一些升级的举动，如俄军向乌克兰境内调遣更多的部队，到明年初可能会对战场产生更大的影响。美国官员们预计激烈的战斗将持续到下个月，但未来几周更多的泥泞情况和更冷的天气可能会迫使战事暂停到明年年初。

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