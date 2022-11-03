斯托尔滕贝格到访土耳其

芬兰和瑞典入约进程

北约秘书长斯托尔滕贝格于11月4日访问土耳其，就芬兰和瑞典加入北约的进程进行会谈。他表示：“考虑到与土耳其的伙伴关系方面取得了进展”，现在是欢迎瑞典和芬兰成为北约成员国的时候了”。

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6月28日，土耳其、芬兰、瑞典在马德里签署一份备忘录，确认土耳其同意支持芬兰和瑞典加入北约。前来参加北约峰会的土耳其总统埃尔多安与瑞典首相安德松、芬兰总统尼尼斯托当天在马德里举行会晤，备忘录由三国外长签署。

土方安全关切在备忘录中有所体现，即芬兰和瑞典将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”。两国还同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

芬兰、瑞典原本奉行军事不结盟政策，但于今年5月正式申请加入北约。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。土耳其先前向芬兰、瑞典表明，除非两国满足土方的安全关切，否则两国加入北约的申请将不会取得进展。三方随后就此展开多轮磋商。

北约峰会主要议程包括芬兰和瑞典加入北约事宜、向乌克兰提供援助以及扩充北约快速反应部队方案，峰会还将出台一份指导北约未来十年的新战略构想。

土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）3日证实瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）应邀将于 11 月 8 日访问安卡拉”。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）曾表示，30个成员国驻北约大使7月5日在布鲁塞尔签署一份议定书。这份文件的签署标志着"每一个成员国的批准程序由此开始"。所有北约盟国必须经过国内议会表决程序，批准两个申请国加入。

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