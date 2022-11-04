中国和澳洲各自加大对所罗门群岛的安全援助

所罗门群岛/澳大利亚/中国

中澳两国近日加大了对南太平洋岛国-所罗门群岛的魅力攻势。中方11月4日向所罗门群岛皇家警察部队（RSIPF）捐赠至少两辆水炮卡车、30辆摩托车和20辆汽车，以显示对这一新晋安全合作伙伴的支持。澳方则于两天前向所罗门群岛警方赠送了13辆警用汽车和60支半自动步枪。

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据法新社报导，所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）和中国驻所罗门群岛大使李明周五在首都霍尼亚拉出席了捐赠仪式。中国向索罗门群岛警方捐赠了两辆水炮车、30辆摩托车和20辆SUV汽车。索加瓦雷表示，中方捐赠的物资将帮助所罗门群岛警方维持当地和平，该国将于明年举办太平洋运动会，并于2024年举行被推迟的大选。

索加瓦雷向在场的所罗门群岛警员们表示：“我们必须为我们的人民服务，没有恐惧或偏袒。我们国家的安全取决于你们”。李明说，中国捐赠的车辆是应索加瓦雷政府的要求而提供的，并将“进一步为所罗门群岛的法律和秩序管理作出贡献”。

此前，澳大利亚联邦警察周三向索罗门群岛警方赠送了60支半自动步枪和13辆警用车辆。所罗门群岛年初与中国签署了双边安全合作框架协议，并引发澳洲、美国和新西兰等国对太平洋地区军事化的关切。索加瓦雷上月访问澳大利亚，并与总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）举行了会谈。索加瓦雷重申，不会允许所罗门群岛被用于外国军事设施或外国机构。

所罗门群岛反对党领袖韦尔（Matthew Wale）对来自澳洲的武器援助提出批评，并指“令人深感不安”。韦尔告诉法新社说：“很明显，我们没有外部威胁，那么为什么要引进这些大威力的枪支？或者说，我们是否又走上了军事化的道路？”据悉，中国向所罗门群岛警方捐赠的车辆价值约为170万美元，而澳洲提供的武器和车辆则花费了不到一百万美元。

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