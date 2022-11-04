德中首脑会晤 朔尔茨：俄罗斯若使用核武器将跨越红线

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德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）11月4日到访北京，并与中国国家主席习近平举行了会谈。在结束对华为期一天的正式访问后，朔尔茨继续接下来对越南和新加坡的访问。

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中德首脑会谈期间，习近平在开场白中提到：“今年恰逢中德建交50周年。50载历程表明，只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏离，步子也会走得很稳。当前，国际形势复杂多变，风险挑战前所未有。中德作为有影响力的大国，在变局、乱局中更应该携手合作，共克时艰，为世界和平与发展作出更多贡献。”

朔尔茨说：“的确，我们现在聚在一起，正是在德中建交50周年之际，我们可以回首往事。我们也是在非常紧张的时候聚到一起的。特别是，我想强调俄罗斯对乌克兰的战争，它给我们以规则为基础的世界秩序带来了许多问题。”

朔尔茨说：“我非常高兴能够来到这里，我们可以相互交谈，我清晰地记得我在担任汉堡汉萨自由市长时我们的会谈，以及我作为财政部长在这里对北京的访问。在这方面，很好的是，在我们彼此进行密集接触，也通过视频会议和电话进行接触的很长一段时间后，我们现在可以非常具体和直接地彼此交谈，以便能够应对世界面临的挑战，也可以谈论欧洲和中国的双边关系。”

朔尔茨说：“这是关于我们如何处理世界上的饥饿问题，以及我们如何能确保人为的气候变化被阻止。我们必须确保世界人民不会因为许多国家的债务高筑而受苦。在这方面，很好的是，我们将在这里就所有我们想要和能够相互讨论的问题进行非常密集的交流，也涉及我们的双边关系和进一步发展经济关系的可能性，当然还有我们追求不同视角的问题。这就是良好交流的目标，我非常高兴今天在这里能够共同实现这一目标。”

据中国官媒新华社报导，习近平指出，你是中共二十大召开后首位来访的欧洲领导人，这也是你就任以来首次访华。相信访问将增进双方了解和互信，深化各领域务实合作，为下阶段中德关系发展做好谋划。他表示，中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方努力维护好、发展好。中方始终视欧洲为全面战略伙伴，支持欧盟战略自主，希望欧洲稳定繁荣，坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。形势越是复杂困难，中欧就越要坚持相互尊重、互利共赢、对话合作。

就俄乌局势，习近平表示，中方支持德方、欧方为劝和促谈发挥重要作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。当前形势下，国际社会应该共同支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，呼吁有关各方保持理性和克制，尽快开展直接接触，为重启谈判创造条件；共同反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机。他并呼吁国际社会共同为危机地区的平民过冬纾困，改善人道主义状况，防止出现更大规模人道主义危机。

朔尔茨当天在推特上写道：“普京的战争正在挑战全球和平秩序。在北京，我请习主席发挥他对俄罗斯的影响力。我们同意，原子威胁是极其危险的。使用这种武器将跨越一条红线”。他补充说：“联合国的所有成员都承诺维护普世人权和保护少数民族—包括中国。在这方面，我们国家之间存在着严重的分歧。对我来说，在这里提出我们的坚定信念很重要。”

朔尔茨说：“与中国的经济交流在最近一段时间变得更加困难。例如，这适用于市场准入和知识产权保护—我们贸易关系中的不平衡。我们必须在这里再次实现更多的自由贸易”。他指出：“可靠性和信任—这两种价值观在德国和中国的文化中发挥着重要作用。同时，它们构成了外交关系和政治伙伴关系的基础。我们亲自会面并举行会谈是一件好事。”

据德国总理府介绍，“德国和中国希望在应对全球危机方面进行更密切的合作。总理在与习近平主席和李克强总理会谈后强调了这一点”。德方表示，鉴于许多全球挑战和危机，相互交谈比以往更加重要。朔尔茨说：“普京的战争正在挑战全球和平秩序。我在北京要求习主席发挥他对俄罗斯的影响力”。据朔尔茨介绍，两人都同意，核威胁是极其危险的，使用核武器将跨越一条红线。

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