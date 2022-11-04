德日举行外长防长2+2会谈 法日外长会谈：加强各领域合作

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日本和德国11月3日在德国西部城市明斯特召开了第二次外长防长“2+2”会谈。日方官员称，面对中国和朝鲜不断增加的军事活动，日德两国同意深化防务合作，还同意朝着签署自卫队和德军相互融通物资和劳务等的《物资劳务相互提供协定》（ACSA），推进协调工作。此外，法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）4日与日本外务大臣林芳正亦在当地举行了会谈。

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日德首次外长防长“2+2”会谈于去年4月在线上举行，此次是第二次举行。据共同社报导，林芳正和德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）周四以面对面方式出席，防卫大臣滨田靖一和德国国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）则以在线方式参会。

德国近年派遣护卫舰和军机等赴日本及周边国家参加联合演习，以加深对印太地区的参与。报导指，今次德日2+2会谈上，双方共享了对朝鲜频繁发射弹道导弹的严重关切，同意就核与导弹问题及被绑架日本人问题展开紧密合作。据日方官员介绍，与会的日德两国外长和防长也确认，强烈反对任何以武力改变东海和南海现状的单方面企图。

日方官员还透露，两国打算签署《物资劳务相互提供协定》，并为此推进。据悉，日本已与美国、英国、法国、澳大利亚和印度等国缔结了该协定。其允许日本自卫队与缔约国部队能够顺利相互提供食品、燃料和弹药等物资。

关于俄乌战争，会上确认将继续对俄罗斯的强力制裁并援助乌克兰。日德一致认为，俄罗斯的核恐吓是国际社会无法容忍的威胁。林芳正强调：“不使用核武器的历史不容轻视”。

此外，日法两国外长周五在七国集团外长会议场边举行了会谈。法国外长科隆纳会后通过推特表示：“我表达了法国在面对朝鲜发射导弹时的支持。我们重申，我们希望深化我们的法日特殊伙伴关系”。

据日本外务省介绍，林芳正在会上提出，日方希望继续与法国这个特殊的合作伙伴紧密合作，以应对俄罗斯对乌克兰的侵略，并加强法治。科隆纳表示，她非常重视与日本的关系，希望进一步加强日本和法国在各个领域的双边关系，包括在印太地区的合作。

日方指，两位外长同意考虑在各个领域的具体合作，包括努力实现“自由开放的印度-太平洋”愿景，以进一步深化日本和法国之间的合作。林芳正请求法国为欧盟早日取消对日本食品的进口措施提供合作。双方还确认了七国集团团结一致支持乌克兰和继续制裁俄罗斯，以应对俄罗斯对乌克兰的侵略的重要性。

据悉，日法外长就包括中国和朝鲜在内的地区事务交换了意见，并确认将继续合作解决朝鲜问题，如核和导弹问题，包括其一系列弹道导弹的发射，以及被朝鲜绑架日本人问题。此外，双方还讨论了联合国改革问题，包括安理会改革，并确认他们将继续在这方面进行合作。

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