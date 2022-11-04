英日首相通话：加强双边合作，确保印太地区的自由和稳定

英国/日本/印太

英国新任首相苏纳克（Rishi Sunak）11月4日与日本首相岸田文雄进行了通话。苏纳克通过推特表示，“随着我们贸易、防务和安全关系的深化，英国将与我们的日本朋友合作，确保印太地区的自由和稳定。”

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据英国首相府介绍，“两国领导人一致认为，英国和日本是令人难以置信的重要盟友，他们在确保全球稳定和繁荣方面发挥着重要作用”。苏纳克重申了确保自由和独立的印度-太平洋的重要性，他说，英国在该地区的挑战上与日本保持一致。

英日首脑还谴责了朝鲜最近的导弹发射活动。苏纳克强调，国际社会就半岛局势最佳的前进方式保持密切协调是至关重要的。在谈到贸易问题时，双方认为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）是一个重要的框架，“英国的加入为支持全世界的繁荣提供了一个独特的机会”。

在讨论英国领导的“未来战斗航空系统”的进展时，双方一致认为，在第六代战斗机研发项目上更深入的合作将凸显英日密切的关系。双方都期待着不久后的亲自会面。

据日本外务省介绍，岸田文雄和苏纳克的电话会谈大约持续了20分钟。岸田对苏纳克的就职加以祝贺，并表示欧洲和印太地区的安全是不可分割的，随着英国向“印太倾斜”，他欢迎英国和日本在广泛领域深化合作。

苏纳克对安倍前首相逝世表示哀悼，并指愿进一步加强日英关系。双方同意加快磋商，争取早日签署日英《互惠准入协定》(RAA)，并就“未来战斗航空系统”达成相互理解。他们还就英国加入CPTPP的程序交换了意见。

日方介绍称：“关于俄罗斯对乌克兰的侵略，两位领导人确认有必要保持国际社会的团结，维持并加强对俄罗斯的制裁和对乌克兰的支持。两位领导人还共同认识到，他们永远不会接受俄罗斯的核威胁，国际社会发出一个明确的信息至关重要。”

日方指出：“此外，两位领导人还就包括中国和朝鲜在内的地区事务交换了意见。他们确认将继续合作解决朝鲜问题，如核和导弹问题，包括其一系列弹道导弹的发射，包括11月3日可能发射洲际弹道导弹的事件，以及被绑架日本人问题”。

日方称，“两位领导人同意在明年日本担任轮值主席国的七国集团和联合国安理会内进行密切合作，日本将在明年担任安理会非常任理事国。”

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