伊朗首度承认向俄罗斯提供无人机：“发生在冲突之前”

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乌克兰总统泽连斯基与被乌方击落的无人机资料图片

据伊通社报导，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬11月5日称，在乌克兰冲突之前几个月，伊朗就向俄罗斯提供了无人机。这是伊朗方面首度承认向俄罗斯提供无人机，此前包括乌克兰在内的多国指责伊朗对俄提供无人机，俄军则用这些攻击性无人机对乌克兰平民目标和基础设施进行袭击。

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阿卜杜拉希扬周六宣称，某些西方国家声称伊朗向俄罗斯提供用于乌克兰战争的无人机和导弹的说法，“就导弹而言是完全错误的，无人机的交付则发生在冲突前几个月”。

阿卜杜拉希扬还表示，他已与乌克兰外长达成协议；因此，基辅将向德黑兰提供关于俄罗斯在俄乌战争中使用伊朗无人机的所有文件。

阿卜杜拉希扬在参加一次会议后告诉记者称：“在乌克兰战争前几个月，我们向俄罗斯提供了数量有限的无人机”。此前，伊朗官员一直否认其曾为俄罗斯提供武器。

本周早些时候，伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）还坚称，这些指控“完全没有根据”，并重申了伊朗在俄乌战争中保持中立的立场。

英、法、德三国上月曾专门致信联合国安理会和秘书长古特雷斯，要求对有关伊朗向俄罗斯提供无人机的指控进行公正调查。

七国集团外长在周五发表的联合声明中强调，“我们与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）一起谴责俄罗斯最近的升级，包括其使用导弹和伊朗的无人机和教练机对乌克兰各地的平民和民用基础设施，特别是能源和水利设施的攻击。”

最近几周，据乌方报告称，俄方使用伊朗制造的Shahed-136无人机袭击乌克兰民用基础设施的事件激增，特别是针对发电站和水坝。

俄罗斯否认其部队使用伊朗无人机攻击乌克兰。乌克兰国防部周二则通过声明表示，伊朗计划在11月上旬向俄罗斯提供200多架用于作战的无人机。

据美国有限电视新闻网（CNN）周二报导，一个密切监测伊朗武器活动的西方国家官员透露，伊朗正准备向俄罗斯增运约1000件武器，包括地对地短程弹道导弹和更多的攻击型无人机，以用于俄罗斯入侵乌克兰的战争。

上个月，欧盟就伊朗向俄罗斯交付无人机一事同意对其实施新的制裁，英国对三名伊朗军方人士和一家国防制造商实施制裁，因为他们向俄罗斯提供无人机，以攻击乌克兰的民用和基础设施目标。

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