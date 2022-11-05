彭博社预测：全球供应链明年3月恢复正常

全球经济

全球供应链在历经两年的混乱后，“正常”这个词正愈来愈多出现在2023年的展望中，彭博社报导说，根据9月物流经理人指数，这个指标的预测暗示企业营运将在未来一年回归常态。

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两年前，美国南加州港口出现塞港问题，2020年10月15日有五艘船排队，2021年2月增加到超过40艘，接着又在今年1月达到119艘的高峰，现在随着许多基准的供应链压力指标趋缓，美国塞港问题也好转，近日南加州港口只剩下八艘。

诸多数据都显示舒缓供应链瓶颈已取得重大进展。《海洋情报》（Sea-Intelligence）发布的报告显示，美国约半数的塞港问题都已化解，明年3月有望全面回归正常。该机构的另一个模型以当前情况和2015年的困境相比后，指出最快明年初有望恢复正常。

基尔（Kiel）贸易指标、瑞士Kuehne+Nagel国际公司的数据也都指出，欧洲塞港情况也逐渐好转，彭博信息汇整的交货等待时间、生产者物价也都已从高点回落，牛津经济学公司的美国供应链压力指标在2月攀峰后，到9月已缓慢而稳定地改善，虽然原因之一是需求减弱。

彭博社指出：然而，这不表示全球经济的一切近期就能顺畅运行，企业仍为零组件和劳工短缺所苦，脆弱的供应链也即将迎接年底假期购物季的需求高峰，同时还面临不利天候、码头工人罢工、中国大陆防疫封控及俄乌战争等震撼的冲击。

“全球供应链”（Global Supply Chain）是指在全球范围内组合的供应链，供应链的成员遍布全球，是生产资料的获得、产品生产的组织、货物的流动和销售、信息的获取都是在全球范围内进行和实现的供应链。

不过《华尔街日报》认为 ：全球供应链也许再也回不到过去。每天，数以百万计的船员、卡车司机、码头工人、仓库工人和快递员奔波忙碌，将堆积如山的货物运进一家家店铺、一个个家庭，以此满足消费者对购物便利性越来越高的需求。但是，全球经济中支撑高效物流的复杂系统远比许多人想象的要脆弱。 新冠病毒全球大流行暴露了全球供应链的弱点，这场危机可能从根本上迫使消费者改变他们想要随时获得商品的期望。

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