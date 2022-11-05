推特前CEO回应裁员：我管理期间公司增长过快，对此致歉

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推特11月4日在一份内部电邮中宣布，公司当天开始裁员，将裁剪其7500名员工的约一半。推特新任CEO马斯克就大规模裁员表示，当公司每天亏损超过400万美元时，裁员别无选择。推特联合创始人、前CEO多尔西（Jack Dorsey）5日发表推文说：“我对（公司）每个人为什么处于这种情况负有责任。我把公司的规模扩大得太快了。我对此表示歉意。”

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推特周五向被解职员工发出的电邮标题是“你在推特的角色”，其内容写道：“今天是你在公司的最后一个工作日”。该邮件指出，推特大约50%的员工受到裁员影响。据悉，被裁的员工将继续受雇于推特，并获得补偿和福利，直到明年1月的第一个星期，不过这个日期可能因员工个人情况而异。

周四，员工们通过公司的电子邮件被告知，如果他们的工作没有受到裁员影响，他们会在推特邮箱中收到通知。如果他们的工作受到影响，将向他们的个人电子邮件发送通知，并说明下一步措施。

马斯克周五在推特中写道：“关于推特公司裁员，不幸的是，当公司每天亏损超过400万美元时，这别无选择。每个离开的人都得到了3个月的遣散费，这比法律要求的高出50%。”

推特前CEO多尔西周六发表推文就公司大裁员作出了回应。多尔西称：“推特过去和现在的人都很坚强，有韧性。无论在多么困难的时刻，他们总是能找到办法。我意识到许多人对我很生气。我对（公司）每个人为什么处于这种情况负有责任。我把公司的规模扩大得太快了。我对此表示歉意。”

多尔西补充说：“我感谢并热爱每一个曾经在推特工作过的人。我不期望在这一刻......或者永远......（这份爱）会是相互的，我理解（这一点）。”

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