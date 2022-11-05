日美外长在德国举行会谈

日美外交合作

正在德国西北部明斯特访问的日本外相林芳正4日下午（日本时间下午）与美国国务卿布林肯举行了会谈。

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关于中国，习近平国家主席为首的领导集团进入第三个任期，日美双方强调将“密切关注相关趋势”。他们确认了在围绕中国各种问题上的合作以及台海和平与稳定的重要性。

对美国在《国家安全战略》（NSS）中写明防卫钓鱼岛的决心，林芳正给予了高度评价。

他们同意维持对俄罗斯的制裁并继续支持乌克兰。两人均认为，俄罗斯的核恐吓对国际社会的和平与安全构成严重威胁，决不能接受。

鉴于多次发射弹道导弹的朝鲜将进行第七次核试验的观测，双方同意日美韩密切合作，争取实现朝鲜无核化，他们还同意致力于提高日美同盟的威慑力和反应能力。

双方同意在朝鲜绑架日本人等问题上进行合作。布林肯强调“日美韩完全团结在一起”，林芳正谴责称“完全无法接受朝鲜发射导弹”。

林芳正再次呼吁美国早日重返跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

林芳正4日上午（日本时间同日下午）还与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行了会谈。

G7外长会议于3日和-4日在德国西北部的明斯特举行，11月4日闭幕，此次会议通过并发表了一项联合声明，联合声明警告俄罗斯不要袭击乌克兰境内的民用目标，指出：“不分青红皂白地袭击平民构成战争犯罪”。对于印太地区局势，联合声明强烈谴责朝鲜一再发射导弹。

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