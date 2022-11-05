美国、荷兰和捷克将对乌提供90辆T-72坦克 泽连斯基表示感谢

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美国国防部11月4日宣布将根据“乌克兰安全援助倡议”（USAI）对乌提供价值约4亿美元的新一批军事援助。其中包括将捷克所拥有的45辆T-72B坦克进行升级的费用。荷兰也宣布对乌克兰提供1.2亿欧元的军援计划，其中4500万欧元将用于升级捷克的T-72B坦克。三国共将向乌克兰提供90辆升级版T-72坦克，首批坦克最快将在下月交付乌方使用。

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乌克兰总统泽连斯基5日通过推特表示：“我们衷心感谢荷兰、美国和捷克共和国提供了重要和急需的支持—90辆T-72坦克。乌克兰武装部队正在向前推进，需要这些装备。我们重视合作伙伴的帮助。我们一起为保护自由和民主而努力!”

美国、荷兰和捷克国防部周五发表声明介绍称，“为了应对俄罗斯对乌克兰的持续侵略，并支持乌克兰武装部队捍卫其主权领土的英勇努力，美国和荷兰正与捷克共和国合作，向乌克兰提供90辆经过彻底检修的T-72B主战坦克。这些坦克将来自捷克国防工业的库存。美国、荷兰和捷克仍然坚定地致力于确保乌克兰拥有长期对抗俄罗斯侵略所需的装备。”

声明表示：“引进这90辆技术先进、新翻修的T-72B坦克将进一步加强乌克兰熟练的装甲战能力，包括在战争早期由其他盟国慷慨捐赠的许多T-72坦克。这些T-72B坦克的交付将在合同行动完成后立即开始。其中一些坦克将在2022年12月底之前提供给乌克兰，另外的交付将在2023年完成。”

除了翻新45辆捷克库存的T-72B坦克的费用外，这笔4亿美元的军事援助还包括，美国将向乌克兰提供经翻新的“鹰式”（HAWK）防空系统、1100架凤凰幽灵战术无人机系统、40艘装甲河运船、资助整修250辆M1117装甲安全车、战术安全通信系统和监视系统；以及为培训、维护和维持装备提供资金。

据美国国防部介绍，自拜登政府上台以来，美国已经承诺向乌克兰提供超过189亿美元的军事援助。自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供超过210亿美元的安全援助。

荷兰国防大臣奥隆格伦（Kajsa Ollongren）则表示，这一综合方案是向俄罗斯发出的一个重要信号，即盟国正在继续团结起来，支持乌克兰武装部队与俄罗斯的侵略战争作斗争。通过这一军事支持计划，荷兰政府正在回应议会众议院提出的继续支持乌克兰的敦促。

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