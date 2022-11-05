美战略司令部司令：乌克兰危机只是热身，更大危机正在到来

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美国战略司令部司令（Charles A. Richard）本周在出席活动时警告称，当下乌克兰的冲突并不是美国应该准备的最糟糕情况。他谈道：“当我评估我们对中国的威慑水平时，这艘船正在慢慢下沉”，他指出中国发展核武的速度比美国要快。

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据五角大楼介绍，美国海军上将理查德周三在“海军潜艇联盟”2022年年度研讨会和行业更新会议上发表讲话指出，美国必须让自己做好准备。理查德在发言中表示：“我们现在所处的这场乌克兰危机，这只是热身赛，大的危机正在到来。而且不会很久，我们就会以很久没有被测试过的方式被测试。”

理查德提出：“我们必须对我们处理这个国家的防务的方式进行一些迅速的、根本的改变”。理查德补充说：“我要告诉你们，目前的（俄乌战争）情况生动地说明了核胁迫是什么样子，以及你如何，或你如何不抵制它。”

理查德称，像中国这样的竞争者正在超越美国，而且是在以一种戏剧性的方式进行超越。他说，美国必须加强其威慑能力。理查德说：“当我评估我们对中国的威慑水平时，这艘船正在慢慢下沉”。

理查德续称：“它在慢慢下沉，但它的确在下沉，因为从根本上说，他们在战场上投入能力的速度比我们要快。随着这些曲线的不断发展，我们的（作战计划）有多棒，我们的指挥官有多棒，我们的部队有多棒，都将不重要了—我们将没有足够的这些东西。而这是一个非常近期的问题。”

在理查德看来，美国仍然占主导地位的一个领域是美军的潜艇舰队。理查德解释说：“海底能力仍然是一个......也许是我们对我们的对手仍然拥有的唯一真正的不对称优势”。

理查德说：“但是，除非我们加快步伐，在解决我们的维护问题方面，让新的建设继续进行......如果我们不能解决这个问题......我们不会把自己放在一个良好的位置，以保持战略威慑和国防。”

理查德认为，美军如果想在其他领域重新获得优势可能需要温故而知新，回顾上世纪50年代美国高速发展军力的做法。他说：“我们过去知道如何快速行动，但我们已经失去了这方面的艺术”。据悉，理查德去年曾在受访时对中国核武发展发出警告，称“中国的战略和核能力正在以惊人的速度发展”。

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