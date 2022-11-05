G7外长敦促北京放弃武力 和平解决台海问题

G7关注台海和平

G711月4日在明斯特举行为期两天的峰会

七国集团（G7）外长周五11月4日在明斯特峰会闭幕后，发表联合声明，重申台海和平与稳定的重要性，敦促北京避免胁迫、恐吓和使用武力单方面改变现状。在侵犯人权行为上，也将继续向中国表达关切，包括在新疆和西藏；并重申对香港权利、自由和自治继续受到侵蚀的担忧，

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美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国外长在声明中呼吁和平解决两岸问题，G7成员在台湾问题上的基本立场没有变化，包括一个中国政策。

法新社指出，在这份声明中，G7外长表示，提醒北京要维护《联合国宪章》关于和平解决争端的原则，避免威胁、胁迫、恐吓和使用武力。并强烈反对任何单方面以武力或胁迫手段改变现状的企图。

声明还称，七国集团将继续就新疆和西藏人权状况，以及香港的权利、自由和自治继续受侵蚀向中国提出关切。

此外，美国务卿布林肯在G7外长会后表示，七国集团国家在对华政策上愈来愈一致。

在G7外长会期间，布林肯也与日本外交部长林芳正间举行会谈，双方同意密切注视中国动向。

据路透社报导，一位不愿透露姓名的美国国务院官员早些时候告诉记者，上个月习近平在中共二十大上巩固权力后，提高了G7国家对习近平在国内和全球野心以及协调应对必要性的认可。

这位官员说：“我认为，随着明年日本就任轮值主席国，这将成为这个小组的重点。”他指的是日本在明年年初接任德国成为G7轮值主席国。

G7联合声明还呼吁北京按照《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》规定的义务对待外国外交官。

德总理称台湾现状任何改变都必须是和平

德国总理舒尔茨周五访问北京时亦称，德国奉行一个中国的政策，同时也对台湾的稳定和平日愈发担忧。他称，台湾现状的任何改变都必须是和平或为双方同意的。

舒尔茨当天与中国国务院总理李克强会谈后一同出席记者会。

据李克强指出，双向开放、互利共赢是中德务实合作的鲜明特征，经贸合作是两国关系发展的压舱石。中方愿同德方加强贸易投资、制造业、疫苗等重点领域合作，积极推动建立应对气候变化合作机制，有序推动增加两国直航航班，更好便利双方人员往来。中国坚定不移走和平发展道路，坚持改革开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，开放的大门只会愈开愈大。

舒尔茨周五对中国进行旋风式访问，期间亦曾与中国国家主席习近平会面。

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