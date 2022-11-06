伊朗称冲突中未对俄提供无人机 泽连斯基：他们甚至在承认中也在撒谎

乌克兰/俄罗斯/伊朗

乌克兰总统泽连斯基与被乌方击落的无人机资料图片

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬11月5日称，在乌克兰冲突之前几个月，伊朗向俄罗斯提供了无人机。这是伊朗方面首度承认其对俄提供无人机。乌克兰总统泽连斯基随后回应表示，伊朗官方代表承认，“他们确实为俄罗斯的恐怖活动提供了无人机。但即使在这一承认中，他们也撒了谎”。

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阿卜杜拉希扬周六在参加一次会议后告诉记者称：“在乌克兰战争前几个月，我们向俄罗斯提供了数量有限的无人机”。此前，伊朗官员一直否认其曾为俄罗斯提供武器。

对此，泽连斯基当晚在例行视频讲话中提到：“今天有来自伊朗的消息，来自官方代表。他们在那里决定承认，他们确实为俄罗斯的恐怖活动提供了无人机。但即使在这一承认中，他们也撒了谎”。

泽连斯基说：“我们每天至少击落10架伊朗的无人机，而伊朗政权声称，据称它给的很少，甚至在全面入侵开始之前就已经给了（俄罗斯）。仅在昨天一天内，就有11架（伊朗）‘见证者’无人机被摧毁。我们可以肯定的是，伊朗教官教俄罗斯恐怖分子如何使用无人机，而德黑兰一般对此保持沉默。”

泽连斯基说：“如果伊朗继续在明显的问题上撒谎，这意味着世界将更加努力地调查俄罗斯和伊朗政权之间的恐怖主义合作，以及俄罗斯为这种合作向伊朗支付了什么。在现代世界中，不会有任何恐怖分子或其帮凶不受惩罚的事情发生。”

泽连斯基还透露称，“在未来几周，我们期待着有关乌克兰防空和反导弹防御的好消息。”

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