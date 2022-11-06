拜登政府据报私下鼓励基辅展现与俄谈判意愿 以防“乌克兰疲劳症”

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据《华盛顿邮报》周六引述消息人士的话报导，拜登政府正在私下鼓励乌克兰领导层发出愿与俄罗斯谈判的开放信号，并放弃明确排除与俄总统普京进行谈判的立场。据称，美国官员的要求不是为了把乌克兰推回到谈判桌前。相反，他们称这是一个精心策划的尝试，以确保乌克兰继续获得其他国家的支持，欧洲等地的国家对俄乌战争常年化，及这一情形将带来的影响存在担忧。

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报导指，这些讨论说明拜登政府在乌克兰问题上的立场变得多么复杂，因为美国官员公开誓言要继续以大量援助支持乌克兰，“无论需要多长时间”，同时希望冲突得到解决，在过去八个月中，战争对世界经济造成了惩罚性损失，并引发了对核战争的担忧。

虽然美方官员同意基辅方面的评估，即普京目前对谈判的态度并不认真，但他们承认，乌克兰总统泽连斯基签署法令，明确排除与普京进行谈判的做法在欧洲、非洲和拉丁美洲部分地区引发关切，这些地区就俄乌战争对全球粮食和燃料供应及成本的破坏性影响感受最为强烈。

一位匿名美国官员说：“对我们的一些合作伙伴来说，‘乌克兰疲劳’是一件真实的事情”。泽连斯基的发言人未回应置评请求。在美国，民调显示，共和党选民对继续以现有水平资助乌军的支持率有所下降，民主党进步派国会议员近日也曾致信白宫要求敦促和谈，这表明拜登政府在下周二的中期选举后可能会在国会面临阻力，因为其继续寻求提供大规模安全援助，该计划向乌克兰提供了自冷战结束以来美国对他国最大金额的年度援助资金。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周五在到访基辅时表示，美国支持乌克兰实现公正和持久的和平，并表示无论国内政治如何，美国都将继续提供支持。沙利文在当天的记者会上谈道：“我们完全打算确保提供必要的资源，并且我们将从两党那里获得选票以实现这一目标。”

随着乌军继续夺回被俄方占领的领土，并逼近克里米亚，外界对结束战争可能的渴望有所加剧。泽连斯基誓言，要为乌克兰的每一寸领土而战。此外，乌克兰官员还质疑他们如何能够与俄现任领导人普京等进行谈判，因为他们从根本上相信莫斯科对基辅拥有霸权。

普京继续坚持破坏主权和独立的乌克兰的概念，包括在上个月的讲话中，他再次断言俄罗斯人和乌克兰人是一个民族，并认为俄罗斯可以成为“乌克兰国家地位、主权和领土完整的唯一真正、严肃的保障者”。

沙利文周五在基辅发言时指出，战争可以很容易结束。沙利文说：“俄罗斯选择了发动战争，俄罗斯可以选择通过停止对乌克兰的攻击，停止对乌克兰的占领来结束它，而从我们的角度来看，这正是其应当做的”。

报导提及，印度总理莫迪在上个月与泽连斯基的通话中曾表示愿意为促成和谈提供帮助。他的示意遭到拒绝。根据乌方发布的声明，泽连斯基向莫迪表示，乌克兰不会与普京进行任何谈判，但表示乌克兰“致力于通过对话和平解决问题”。该声明指出，俄罗斯故意破坏了对话的努力。

七国集团外长在周五会后发表的联合声明中表示：“我们重申，我们坚定不移地致力于继续提供乌克兰所需的财政、人道主义、国防、政治、技术和法律支持，以减轻其人民的痛苦并在其国际公认的边界内维护其主权和领土完整。我们向乌克兰人民在面对俄罗斯无端侵略时的勇敢和坚韧致敬，我们致力于帮助乌克兰满足其冬季备灾的需要。”

声明续指：“今天，我们建立了一个七国集团协调机制，以帮助乌克兰修复、恢复和捍卫其重要的能源和水基础设施。我们期待着12月13日由法国和乌克兰在巴黎举行的旨在支持乌克兰民事复原力的国际会议。我们也欢迎10月25日在柏林举行的国际专家会议的成果，并继续致力于为乌克兰的恢复、重建和现代化作出贡献。我们将坚定地与乌克兰站在一起，无论需要多长时间。”

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