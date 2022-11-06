日英据报下月将签署《互惠准入协定》

日本/英国/印太

据英国《金融时报》报导，日本和英国将在12月签署围绕有关日本自卫队和英军联合训练等内容的《互惠准入协定》 (RAA)，这将使两国能够加强与美国在印太地区的合作，并加强对中国军事活动的威慑。

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据两位熟悉谈判的消息人士透露，日英12月将签署《互惠准入协定》。这是继今年1月日本与澳大利亚签署该协定之后的又一迹象，表明东京与盟友和伙伴深化防务关系的意愿，并为“台湾有事”的可能性做准备。

《互惠准入协定》的签署将使日英部队之间的联合演习和后勤合作更加容易。它还将制定一个法律框架，简化部队进入对方国家通常繁琐的官僚程序及涉及死刑的治外法权问题。今年5月，日本首相岸田文雄在伦敦会见时任英国首相约翰逊时，双方同意开始就《互惠准入协定》进行谈判。

该协定的达成将是日英发展两国防务合作的又一例证。同样在下个月，双方预计将公布有关共同研发第六代战斗机的更多细节。据了解讨论情况的人士介绍，日本还在与美国就购买“战斧”巡航导弹进行深入谈判，这将使日本在能批量生产其改进版国产导弹前，强化威慑力。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和日本外务大臣林芳正周四在德国会晤后发表的声明中说，双方讨论了“维护台湾海峡和平与稳定的重要性”。报导称，另外，白宫高层官员今年4月在伦敦举行了敏感会谈，讨论了英国在台海发生冲突时可以发挥的作用。

熟悉英日《互惠准入协定》会谈的消息人士提醒说，关于该协定和战斗机合作的最终协议取决于英国的政治发展，苏纳克（Rishi Sunak）最近成为过去两个月内英国的第三任首相。该报指出，日本还处于审议与菲律宾建立《互惠准入协定》关系的初步阶段。

日本首相府将相关质询转给防卫省回答，但无法联系到该部门进行评论。英国国防部的一位发言人说，就《互惠准入协定》的会谈正在“积极进展”，但补充说，在这个时候发表评论是“不合适的”。

此外，据《日经亚洲》披露，日本政府已开始考虑放宽出口二手军备的规定，容许向亚洲国家免费出口坦克及导弹等装备。

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