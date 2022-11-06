联合国人权高专致信马斯克 督促推特“以人权为中心”

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在美国商业巨头马斯克 (Elon Musk)10月27日完成对社交媒体推特的收购之后，联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）11月5日向作为推特CEO的马斯克发表了一封公开信，敦促他“确保人权是推特管理工作的中心”。

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推特在周五开始了大规模裁员行动，预计50%的员工会被解职。针对裁员，马斯克指出，这是别无选择之举。“关于推特裁员，不幸的是，当公司每天亏损超过400万美元时，我们别无选择。所有被裁人员都得到了3个月的遣散费，比法律要求的高出50%。”

推特前人权问题顾问辛格（Shannon Raj Singh）周五分享了该公司的人权团队被总裁员的消息。该团队致力于保护全球各地面临人权侵犯的用户，包括活动家、记者和受乌克兰战争等冲突影响的人。

不久前上任的联合国人权事务高级专员蒂尔克周六表示，这封公开信是在有关推特的整个人权团队以及人工智能团队除两人外全部被解雇的报道之后发布的。他说，这不是“一个令人鼓舞的开端”。

蒂尔克在信中说：“推特是一场改变了我们沟通方式的全球革命的一部分。但我在写这封信时，满怀对我们的数字公共广场和推特在其中的作用的关切和担忧。”

“与所有公司一样，推特需要了解与其平台相关的危害并采取措施解决这些问题。尊重我们共同的人权应该为该平台的使用和发展设置护栏。”人权高专蒂尔克对马斯克说：“简而言之，我敦促你确保人权是在你的领导下推特管理工作的中心。”

蒂尔克并从人权的角度提出了六项应当成为推特管理工作的前沿与中心的基本原则：在全球范围内保护言论自由；言论自由不是免费通行证；在推特上，煽动歧视、敌意或暴力的仇恨言论应当没有容身之地；透明度是关键；保护隐私；语言和语境专业知识不影响对人权的责任。

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