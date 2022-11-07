俄乌冲突持续下印度外长访问莫斯科备受关注

印度，俄罗斯

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）周一抵达莫斯科访问，他将与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会面。印度外交部表示，在两天访问期间，苏杰生将于俄方 "就所有双边问题举行讨论，也将就地区和国际形势交换意见"。法广发自印度的报道指，乌俄战争持续的背景下，印度外长的访问对于寻求与新德里保持特殊关系的俄罗斯至关重要。过去一周以来来俄罗斯总统普京多次称赞印度及印度领导人。

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据法广驻班加罗尔记者Côme Bastin的报道，苏杰生此次访问目的是重申印俄之间的密切关系，在俄乌冲突持续背景下这一关系受到考验，印度拒绝在联合国面俄罗斯对乌克兰的入侵，主要基于新德里不希望得罪其传统伙伴，而俄罗斯同时是印度主要的武器供应商。

但穆迪在9月16日撒马尔罕上合组织峰会期间与普京交谈时语气有所改变。莫迪当时向普京说，“当前不再是一个战争时代，而是一个对话的时代”。印度还要求俄罗斯保证不首先使用核武。 报道指，俄罗斯因此有必要安抚印度的不安，最近十天以来，俄罗斯总统普京多次在不同场合公开赞誉印度，称"未来属于印度-这个由爱国者莫迪领导的世界上最大民主国家"，称赞 "印度人富有才华和决心"。俄罗斯媒体也普遍呼应普京，强调印度作为多极化大国的作用。

对于印度来说，此访首要目的是讨论双方战略商业协议议题，包括俄罗斯天然气。报道称，印度外交部拒绝就双方外长会谈的具体内容置评，但印度很可能会重申希望和平解决乌俄危机的立场。

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