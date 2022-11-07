朝鲜军方声言将以“持久压倒性军事行动”回应美韩军演

朝鲜，军事

朝鲜在近几天进行了创纪录的导弹系列发射之后，周一（11月7日）再发声明表示，将继续以持久、坚决、压倒性的实际军事行动，对美韩联合军演做出回应。

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美韩上周名为"警戒风暴 "联合军演是半岛史上最大规模的联合空中演习，据朝鲜官方朝中社报道，朝鲜人民军总参谋部在声明中说，朝军 "将继续以持续、坚决和压倒性的实际军事措施应对敌人的所有反朝战争演习"，声明提到，人民军最近的弹道飞弹试射、模拟攻击空军基地，练习击落敌机，就是给美韩联合军演的“明确回应”

声明说，朝鲜发射的一枚用于测试 "一种特殊功能的弹头弹道导弹，使敌人的行动指挥系统瘫痪"，但没有提供该武器的进一步细节。

据朝中社报道，朝鲜空军还进行了约500架飞机的 "大规模战斗行动"，迫使韩国周五紧急部署战机应对。

法新社报导，数百架美南韩战机参与了上周“警戒风暴”联合空中军演，包括B-1B战略略轰炸机，这是2017年12月该机型首度在朝鲜半岛亮相。韩国总参谋部称，这些演习旨在展示美韩“有能力并淮备好坚决应对朝鲜的任何挑衅"。

平壤一向激烈反对美国与韩国的军演，视其为入侵朝鲜进行预演。 分析人士说，朝鲜尤其关注这些空中演习，因为空军朝鲜军力最薄弱的环节之一，朝鲜不仅缺乏技术先进的飞机，也缺乏经验丰富的飞行员。

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