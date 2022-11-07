立陶宛在台北设立贸易办事处

台湾 立陶宛

法新社报道，在立陶宛去年11月允许台湾在其首都维尔纽斯开设代表处引发北京愤怒一年之后，立陶宛本周一（11月7日）宣布，该国在台北开设的贸易代表处开馆运作。

广告 继续浏览后续

立陶宛经济部长阿尔莫乃特（Ausrine Armonaite）在维尔纽斯向媒体表示，"我很高兴我们能够开设这个贸易代表办事处"。她强调立陶宛并不是与台湾发展 "外交关系"，而是 "贸易关系"，她说，立陶宛正寻求 "与不同地区发展贸易关系"。

阿尔莫乃特说，立陶宛去年因允许台湾在维尔纽斯开设代表处而激怒中国，北京因此降低了与立陶宛的外交关系 并对立陶宛的出口进行制裁。

台湾外交部称赞立陶宛在台北开设贸易处是"双方间友好合作关系的新一页"。台湾外交部在周一的一份声明中说， "台湾和立陶宛是反抗威权主义阵线的亲密伙伴”。"我们不仅分享民主和自由等普世价值，而且还同样面临着疫情复苏和俄乌战争带来的挑战”。

法新社报道指，立陶宛在台北开设贸易代表处正值两岸关系紧张。在宣布开馆消息前不久，台湾也宣布向立陶宛一家激光技术公司投资350万欧元。

今年8月，在立陶宛交通部副部长访问台湾后，中国表示将切断与立陶宛的交通运输关系。北京也抨击了该国外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），他是欧盟国家中唯一公开支持美国众院议长佩洛西访台的高级官员。此外立陶宛今年7月接待了一个由台湾立法院院长游锡堃率领的台湾代表团，同样引发了中国的抗议愤怒。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅