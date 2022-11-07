美国中期选举：拜登特朗普加紧阵营拉票做最后冲刺

美国，选举

美国本周二（11月8日）举行中期选举投票，将改选联邦参议院100席中的35席、改选众议院全部435个议席，另有36个州将选出下任州长。此次选举对于拜登的执政和特朗普可能宣布的参选下届总统大选都同样具有决定性的意义，周一双方在投票前的最后冲刺加紧为各自阵营拉票对决。

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目前美国民主党在众议院有221席，领先共和党的212席，但这一情况可能在周二的投票后反转。共和党 经过一场以通货膨胀为重点的艰苦竞选，日益对夺得国会多数席位感到信心，民调显示共和党有机会拿下国会参、众两院多数席次。共和党选情乐观也意味着現任众院共和黨領袖麥卡錫有望成為新任眾院議長，代替担任两任议长、也是美国史上唯一女性众议院议长的佩罗西。

中期选举往往对执政党不利，但今年美國經濟表現不佳，通胀創下40年新高、及高昂油價等，都令选民不满。总统选举两年后举行，中期选举实际上是对在任总统的民意公投。很少有执政党能够在中期选举逃过这一制裁性投票。

拜登在选举期间始终表示，这次选举是对有关“堕胎权”和美国民主的未来的一次选择，而此时一些美国共和党候选人威胁不承认其选举结果。周一下午，拜登将在与首都华盛顿接壤的马里兰州参加投票前的最后一次竞选集会。而他的对手特朗普将在竞争激烈的俄亥俄州为共和党候选人助选。报道指，特朗普全力投入中期选举的助选，是为其可能的下届总统大选奠定基础。特朗普曾暗示他即将宣布参选2024年总统选举，知情人士透露，他有意在中期选举后就宣布参加下总统选举。而拜登也表示他打算再次参选总统大选，尽管因年龄问题他的这个决定不一定受到民主党人的欢迎，因此中期选举的结果对美国总统的未来也将是至关重要的。

据报道，此次选举实际是围绕少数几个关键州进行，这些州也是2020年总统选举中两党竞争最为激烈的州。竞争主要集中于东北部的宾夕法尼亚州，两党候选人支持率不相上下。周六拜登已携手奥巴马在该州助选，而特朗普也在同一州为共和党候选人拉选票。同样选情激烈的还有 亚利桑那州、内华达州、威斯康星州和北卡罗来纳州。各州激烈对决的背后是数以亿计美元的推动，法新社报道援引网站Opensecrets的数据，此次美国中期选举总共花费近170亿美元，金额创下新的记录

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