联合国第27届气候大会 对穷国气候灾害补偿议题首次列入议程

国际，气候变化

第27届联合国气候变化大会（COP27）周日（11月6日）在埃及沙姆沙伊赫开幕，为期两周的谈判第一天就取得突破，贫穷国家热切期待的与气候相关灾害造成的损失补偿议题首次被列入正式议程。周一和周二是各国元首出席的两天峰会，预计将有约100位世界领导人出席。

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在英国格拉斯哥气候大会一年之后，约4万名各国代表、媒体、 非政府组织、公司及观察人员等将再次聚集在埃及红海之滨的沙姆沙伊赫，参加今年这一世界规模最大的气候会议。会议开幕之际，在全球极端天气事件、特别是贫穷国家遭遇与气候变化相关灾害日益频发背景下，气候议题日益紧迫和尖锐，而联合国这一有关气候变化缔约方会议的有效性也受到了公开的质疑。联合国气候变化负责人西蒙-斯蒂尔周日在COP27正式开幕式上说，"所有的危机都很重要，但没有一个危机能像全球变暖那样产生巨大影响"，全球变暖的破坏性影响 "只会越来越严重"。

与会代表在会前的紧张会谈中同意将有关气候补偿议题列入议程的协议，并同意在“不迟于2024年就“损失和损害”做出决定。对此，本届气候大会主席、埃及外长舒克里在大会全体会议开幕式上说，把”损失和损害“列入议程反映了与气候灾害受害者团结一致和对他们所受苦难的同情。

100多位各国元首和领导人将出席周一和周二的领袖峰会，而中国和美国领导人将成为两天峰会的两大缺席者。拜登总统因美国中期选举，将推迟在11月11日前来埃及与会，而中国国家主席习近平则不会出席本届气候大会。报道指美中是全球最大的两个经济体和温室气体排放国，两国合作对过去的气候谈判包括2015年的《巴黎协定》取得突破至关重要。但美中关系如今处于40年来的最低点，使COP27能否取得实质性成果受到质疑。

法国总统马克龙周一在埃及COP27会议期间表示，他希望对 "富裕的非欧洲国家"，特别是美国，"施加压力"，让他们支付其 "份额"，以帮助贫穷国家应对气候变化。马克龙是在大会与法国和非洲青年有关应对气候问题交流时做上述表示的。他说，美国和中国必须真正加入到减少温室气体排放和金融团结的行列。

马克龙表示，法国和欧洲正走在减排的正确轨道商，但主要新兴国家必须 "非常迅速摆脱对煤炭的依赖"，对于会议有关向最脆弱国家提供财政援助的辩论越来越多，马克龙说， "欧洲在付钱"，但 "我们是唯一付钱的人"。因此，有必要 "对富裕的非欧洲国家施加压力，让他们必须支付应有的份额'"，

巴西当选总统卢拉也可能在11月18日COP27会议结束前访问沙姆沙伊赫。他的胜利当选也为保护地球之 "肺 "亚马逊热带雨林的活动者带来了希望。

此外，英国新任首相苏纳克也将在周一的峰会上发言，作为前一届大会主办国元首，他将呼吁支持能源转型，并捍卫上届格拉斯哥气候大会所达成的措施。此外，苏纳克在埃及期间，还将提出释放被关押的英埃双国籍异见人士阿卜杜勒-法塔的问题，据法塔的家人表示，他目前正在绝食抗议。

据非政府组织 "人权观察 "表示，埃及当局逮捕了数十名呼吁在COP27会议期间举行示威的人，并限制气候活动家的发声或示威。

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