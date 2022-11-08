中澳外长通电话 王毅呼吁两国 "重建互信”

中澳关系

中国外交部长王毅周二（11月8日）与澳大利亚外交部长黄英贤通电话，王毅在通话中呼吁双方 "重建互信"。法新社报道指，这是中澳两国在多年关系紧张之后显现的又一修复迹象。

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报道回顾澳大利亚和中国间在新冠疫情爆发之前就已紧张的关系，2020年堪培拉公开呼吁对新冠病毒起源展开独立之后，双方关系更加紧绷，北京认为这一提议是由华盛顿推动的敌视中国行动，作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国对澳大利亚采取了报复措施，针对澳大利亚煤炭、葡萄酒和大麦等十几种产品进口实施限制。

但今年以来，中国外长王毅已经与澳大利亚外交部长黄英贤进行了两次会晤。周二的通话，是阿尔巴尼斯领导的澳大利亚中左翼新政府5月上台以来双方的又一和解行动。

据中国外交部表示，王毅在通话中说，中澳共同利益远大于分歧，两国关系缓和改善符合双方根本利益，也符合两国人民和国际社会的共同期待。他说， 两国应努力 "重建互信"，"解决彼此的合理关切，并为解决全球挑战共同做出积极贡献"。

分析人士称，中国国家主席习近平下周可能会在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团峰会期间与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面，同时，习近平也可能在峰会上与美国总统拜登进行首次面对面会晤。

但在澳大利亚，中国议题仍然是该国公众舆论辩论的核心。政坛人士经常表达对北京涉及国家安全的担忧，同时也担心中国在太平洋岛国影响力的日益增长。今年 6月，堪培拉称一架澳大利亚侦察机在中国南海上空被一架中国军机“危险拦截”。在北京方面，中国外交部门也强烈批评了澳大利亚今年与美国和英国签署的向堪培拉提供核动力潜艇的协议。北京认为这是对中国安全的威胁，同时也存在核扩散的风险。

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