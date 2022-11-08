乌克兰获得新一批西方提供的防空武器系统

乌克兰，军事

泽连斯基估计乌克兰每月需要80亿美元来补偿战争的经济损失。

乌克兰周一(11月7日)收到了新一批西方盟国提供的防空系统，将用于应对俄罗斯近期以来对该国城市基础设施的攻击。据基辅当局称，自10月初以来，俄罗斯已摧毁了乌克兰约40%的能源基础设施。

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乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）在社交媒体上表示：“乌克兰已获得了最先进的NASAMS防空系统和阿斯派德短程低空防空导弹（Aspide），这些武器将显著强化乌克兰军队，并让我们的领空更安全。”

自夏季以来，俄军一直以乌克兰民用基础设施为攻击目标，大量使用伊朗制造的低成本沙赫136无人机。10月31日，基辅在遭遇俄罗斯无人机和导弹袭击后近80%的居民断水断电。

基辅市当局今天表示，供应居民能源的能力仍然“紧张”，要求住在首都的居民在高峰时段限制用电。

为应对俄军攻击，泽连斯基呼吁建立一个保护乌克兰主要城市中心的盾牌系统，德国10月10日向乌提供最新一代防空系统Iris-T。周一运抵乌克兰的包括美国、西班牙和挪威提供的NASAMS中、远程地对空导弹发射系统，该系统可以击中150公里内的目标。

因此，乌克兰在不到一个月的时间里已组成了一个技术先进性不一的防御系统，报道认为该系统应能发挥作用，但成本也相当高昂，每枚导弹价值需数万欧元，但一架Shahed无人机的价格不超过2万美元。

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