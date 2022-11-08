报告：发展中国家每年需2万亿美元资金应对气候变化

气候变化，资金

联合国气候大会主席国委托的一项研究报告指，发展中国家每年需要2万亿美元资金应对气候变化，其中一半需要外部融资。

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联合国第27届气候变化大会在埃及召开，据周二公布的一份由大会主席国委托编写的报告，2030年发展中国家每年将需要超过2万亿美元来资助其气候行动，其中几乎一半需来自外部投资。

法新社报道，这份报告由本届大会东道主埃及和上届大会东道主英国联合委托专家编写，在埃及本次第27届气候大会在埃及召开第三天发布。报告说，新兴市场和发展中国家（不包括中国）需要这些资金用于 "减少排放，加强适应气候变化的韧性、应对气候变化造成的破坏，以及自然与土地的修复”。到2030年，实现这些目标所需的资金总额必须达到每年约2.4万亿美元。 其中，一万亿美元必须通过外部投资者、发达国家和多边开发银行等机构外部资金获得。其余的一般则需依靠其国内融资，包括私人和公共融资。

报告说，为确保外部资金，"世界需在气候融资方面取得突破，并制定新的路线图"。 报告提出了具体的前进方式，比如全面改革多边开发银行或增加发达国家的低息和无息贷款。

报道指，资金问题是本届气候大会的核心。联合国秘书长古特雷斯周一呼吁“重新检视”国际金融体系的运作，以更好地帮助如巴基斯坦等遭遇灾害影响严重的国家。 法国总统马克龙对此持同样观点，马克龙与巴巴多斯总理莫特利共同提议，组织一个 "高级智囊团 "就此研讨并在明年春天前提出具体建议。

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