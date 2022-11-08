朝鲜国防部否认平壤对俄提供武器援助

朝鲜，美国，俄罗斯

朝鲜官媒朝中社报道，朝鲜国防部周二（11月8日）否认平壤向俄罗斯提供武器弹药用于乌克兰战争，朝鲜官员说美国的相关指责 "毫无根据"。

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美国白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比上周说，朝鲜正在 "以隐蔽的方式 "向俄罗斯运送 "大量 "炮弹，朝鲜"试图对外显示这些弹药是被送往中东或非洲"。柯比说，美国正在调查俄罗斯是否已经收到了这些朝鲜的军援。

朝中社报道援引朝鲜国防部军事外事局副局长的声明说，"美国近来不断散布“毫无根据”的朝俄武器交易谣言。” 他说，朝鲜从未与俄罗斯进行过武器交易，也没有计划这么做。 他表示这一 "谣言 "是 "敌对国企图玷污朝鲜在国际舞台上的形象。”

柯比在上周讲话中曾说，他不认为俄罗斯正在或将要收到的武器装备会对乌克兰战场的局势有任何具体的改变，而朝鲜的援助表明了平壤的选择，但也显示了俄罗斯面临的 "短缺和需求"状况。

据路透社报道，朝鲜周二也谴责联合国秘书长古特雷斯，称他最近就朝鲜发射导弹发表的声明“不公平”，朝鲜强调“这是为了应对美国的军事挑衅而采取的自卫反击”。古特雷斯4日谴责朝鲜最近持续发射导弹，并敦促平壤“立即停止采取任何进一步的挑衅行动”。

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