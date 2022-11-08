特鲁多：中国对加拿大民主玩"侵略游戏"

中国，加拿大

加拿大周一（11月7日）发布有关外国干涉加国选举情况的报告，总理特鲁多在该报告发布后警告说，中国正在与加拿大的民主和制度玩 "侵略游戏"。

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加拿大媒体“环球新闻”报道，中国在近期的一次选举中资助候选人的一个 "地下网络 "。几天前，渥太华当局也宣布对中国在加拿大最大城市大多伦多地区开设非法“警局”进行调查。

特鲁多周一向媒体说，我们已经采取了重大措施，加强和完善选举程序和系统”"我们将持续对抗选举干预行动，反对外国干预我们的民主和制度”。

特鲁多说， "不幸的是，我们看到全球一些国家、代表国家行动的人，不管是中国还是其他国家，在持续与我们的机构、与我们的民主制度玩侵略游戏"。

“ 环球新闻”援引匿名消息来源透露，情报官员已告知特鲁多政府，北京正试图影响或破坏加拿大的民主程序。据该媒体报道，中国通过一名议员和其他人将资金给了联邦选举中的至少11名候选人，以及为其竞选工作的中国代理人。环球新闻指，北京试图在国会议员中安排代理人，以左右政策。

上个月加拿大联邦警察宣布正在对所谓“警局”的非法活动进行调查。 总部设在马德里的人权非政府组织 "保护卫士 "10月透露，中国在世界各地共开设有54个类似的警察机构，包括在大多伦多地区开设的三个。

中国否认这些报道 是"完全错误的"，声这些站点只是为生活在国外的中国公民提供如更新驾驶执照等服务。

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