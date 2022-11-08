美国中期选举周二登场 拜登呼吁守护民主

美国，选举

美国中期选举周二（11月8日）投票，选举结果将决定国会控制权的归属，对于两年后的总统大选同样至关重要。拜登呼吁投票给民主党，守护美国民主；特朗普在投票前最后一个造势大会上称，11月15日将宣布重大消息，暗示将再次角逐白宫。

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按照美国举办全国选举的传统，此次中期选举，投票将根据各州情况在11月第一个星期一之后的周二早六点或七点开始，选举将改选联邦参议院的三分之一席位及众议院的全部435议席，另有36个州将选出下任州长，此外加利福尼亚州等四州将进行关于堕胎权的公民投票。共和党被看好至少能拿下国会的部分控制权， 甚至是参议院。

民主党和共和党在投票日前夕全力冲刺，争取更多选票。民主党试图把选举定性为对美国民主的公投，共和党则强调能更好地解决人民的经济困境。

拜登周一晚上在距离华盛顿附近的马里兰州举行的投票前最后一次集会中为民主党催票，他说，"我们从内心深处知道，我们的民主正处于危险之中”。呼吁捍卫民主，就要击败前总统特朗普所属的共和党。但高达8.2%的通胀及经济仍然时美国选民最关心的议题。而据选前的多项民调，拜登的支持民意目前不足百分之四十。

据最近的民调结果，共和党很有可能在众议院中获得至少10至25个席位，这足以使其成为多数。民调结果对参议院选举的结果预测不一，但共和党似乎同样具有优势。分析认为，民主党是否失去对参议院的控制权主要取决于几个关键州的投票结果。

民主党输掉国会任何一院，都会严重阻碍拜登的立法程序和执政效益。如果两院皆失，拜登在白宫的最后两年将完全失去对立法的掌控，沦为“跛脚鸭”总统。

拜登在周一晚上说他对选举结果感到 "乐观"，但他也承认，保持民主党对众议院的控制将使 "困难的"。

在周二投票结束后，美国东岸第一波计票结果预计在美东时间晚间7-8点间出炉，中西部投票在美东时间晚间10时应有揭晓，如果选情激烈，几个关键州的投票尤为重要，计票结果则可能需要几天后才能公布。候选人势均力敌的佐治亚州如果投票结果污染超过50%的选票，将在进行第二轮投票。

法新社报道指。显示美国人此次对选举感兴趣的一个标志是，提前投票人数高于此前。截至周一晚间，提前投票的选民已超过4300多万人，超越了2018年时的提前投票人数。

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