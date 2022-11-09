加外长：加拿大人应考虑在中国做生意的地缘政治风险

加拿大/中国/印太

加拿大外交部长乔利（Mélanie Joly）11月9日在出席活动时表示，加拿大人应该考虑在中国做生意的“地缘政治风险”。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）和乔利即将出访亚洲，并参加在柬埔寨金边举行的东盟峰会，以及在印尼巴厘岛举行的二十国集团（G20）峰会。

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乔利周三在多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院的一次演讲中作出了上述发言。她此次讲话是为了特鲁多政府即将在下月发布的加拿大“印太战略”进行预热。乔利称：“1970年的中国不是今天的中国。中国是一个越来越具有破坏性的全球大国，试图塑造国际环境，将其变成一个越来越背离我们利益和价值观的更放任的环境”。

乔利在讲话中谈道：“我想对在中国做生意和与中国做生意的加拿大人说：你们需要保持清醒的头脑”。她补充说：“你们作为商人所做的（决定）是你们自己的。作为加拿大的最高外交官，我的工作是告诉你们，与该国做生意存在地缘政治风险。”

乔利在演讲中还详细介绍了加拿大拟深化其与印太地区关系的计划，并对来自世界这一地区的威胁采取更强硬的态度。她承诺说：“（加拿大）完整的、有资金支持的‘印太战略’将在一个月内启动”。有关中方被指干预加拿大选举过程的报道正在其国内发酵。

乔利在周三的讲话中向加拿大人保证，政府“将采取更多措施来应对外国干涉”。乔利说：“我们不会让任何外国行为者插手我们的民主。就是这样”。她补充说，加拿大需要在国内和“数字领域”应对外国影响活动。

作为相关努力的一部分，乔利表示，加拿大政府将投资于“加深我们对中国如何思考、运作和计划的理解。其如何在该地区和世界各地施加影响力”。乔利说，加拿大外交网络中的主要使馆将配有“专门的专家”，以加深政府对中方目标和挑战的理解。她说：“这将成为我们外交努力的重点”。

乔利指出，加拿大新的对华政策方式将于下月公布的“印太战略”中得到概述。她说：“没有它，我们就不可能有印太战略”。据了解，乔利提到，加拿大将深化与台湾的经济关系，并继续支持香港的言论自由和新闻自由，及对新疆人权问题表示关切。她说，加拿大将在需要时挑战中国，在必要时进行合作。

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