拜登：俄方选择在中期选举后从赫尔松撤军的时机“有趣”

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俄罗斯国防部长绍伊古11月9日下令俄军从赫尔松撤出，并向第聂伯河左岸转移。美国总统拜登当天（Joe Biden）在白宫出席中期选举后的记者会时对此表示，在他看来，俄军从赫尔松撤离的时机“很有趣”。

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就俄方宣布俄军从赫尔松撤离的消息，拜登向媒体表示：“我觉得有趣的是，他们一直等到（中期）选举之后才作出这一判断，我们知道他们要这样做已经有一段时间，这证明他们（俄罗斯军队）存在一些真正的问题。”

拜登指出，针对俄军撤军的方向以及“乌克兰是否准备向俄罗斯妥协”仍有待观察。拜登补充说，他“被告知普京总统不太可能”出席即将在下周于印尼巴厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，但其他世界领导人将“出席（会议），我们将有机会看看下一步可能采取什么措施”。

彭博社周三援引消息人士的话报导称，普京将不会出席下周的二十国集团峰会，以避免与美欧领导人就俄乌战争发生当面对峙。据悉，俄罗斯外交部长拉夫罗夫将代表俄方出席会议。乌克兰总统泽连斯基预计将以线上方式出席峰会。此前，他曾强调如若普京赴会，将拒绝参加在印尼举行的二十国集团峰会。

此外，拜登周三对记者表示，他希望随着美国中期选举的结束，普京将更愿意与美方探讨被俄方扣押的WNBA女篮明星格里纳（Brittney Griner）的获释问题。

拜登说：“我的猜测是，我的希望是，现在选举已经结束，普京先生将能够与我们讨论，并愿意更认真地谈论换俘问题。这是我的意图。我的意图是让她回家。”

拜登说，美俄已经就释放格里纳问题进行了沟通，但希望随着中期选举的结束，俄方“有意愿与我们进行更具体的谈判”。

拜登说：“我决心把她（格里纳）安全地送回家，我还想加一句，还有其他（被俄方扣押的）人。”

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