日本自卫队和美军举行最大规模联合军演

日本，军演

随着中国加紧海洋活动和朝鲜连续发射弹道导弹，日本自卫队与美军最大规模的联合军演从11月10日开始。

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陆、海、空等自卫队与美军的联合军演“利剑23”以日本遭到武装袭击为前提，从10日开始在日本全国各地举行。

演习假设对遭到敌方进攻的偏远岛屿进行防御，日美参演部队将分为登陆方和反登陆方，双方以对峙的方式首次进行实战演习。

19日之前，自卫队和美军将在冲绳县内进行实弹演习和补给等后勤保障等各种联合演习，在自卫队设施、美军基地和训练区进行。作为联合演习的一部分，冲绳县那霸国际机场将运入陆上自卫队的16式机动作战车辆（MCV），并得到那霸县政府的批准。

自卫队和美军的约30艘舰艇和370架飞机计划参加这次演习。 在鹿儿岛县德之岛，将部署特种部队和“鱼鹰”运输机进行两栖作战，在鹿儿岛县奄美大岛，将建立日美联合后方基地以集中补给物资。

10日上午9点左右，自卫队包租的民间运输船只“白鸥”号（17345吨）停靠在鹿儿岛县奄美市名濑港观光船泊位。 据官员称，来自陆上自卫队第 12 步兵团（国分营地）和第 8 后勤支援团（北熊本营地）的约 70 辆车辆和人员下船。

9日，冲绳和平运动中心在那霸市泉崎县民广场举行集会，抗议将在包括冲绳在内的日本各地举行的日美联合演习“利剑 23”。倾盆大雨中，约130名身穿雨衣的抗议者举拳高呼：“不要把冲绳变成战场”、“停止日美军演”。

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