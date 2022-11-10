美参联会主席米利：俄军在乌克兰伤亡人数超过10万人

俄罗斯/乌克兰/美国

据路透社报导，美国参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)11月9日表示，据估计，俄罗斯军队在乌克兰的伤亡人数达到超过10万人。他还补充说，乌克兰军队在战争中“可能”遭受了类似的伤亡水平。

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这些估计无法得到路透社的独立证实。但米利将军的讲话提供了迄今为止美国在这场近九个月的战争中对俄军伤亡人数的最高估计水平，而且是在乌克兰和俄罗斯面临潜在的冬季战事缓和之际，专家说这可能为某种谈判提供机会。

在被问及乌克兰局势的外交前景时，米利指出，第一次世界大战中早期拒绝谈判的做法加重了人类的痛苦，导致了数百万人的伤亡。米利当天在纽约经济俱乐部说：“因此，当有机会进行谈判时，当可以实现和平时......要抓住时机”。

但是，如果谈判从未实现或失败，米利强调，美国将继续武装乌克兰。他说：“必须相互承认，军事胜利可能在真正意义上是无法通过军事手段实现的，因此你需要转向其他手段。”

周三早些时候，俄罗斯宣布其军队将从乌克兰南部战略重镇赫尔松附近的第聂伯河西岸撤出，这是莫斯科的一个重大挫折，也是战争的潜在转折点。一些专家说，俄总统普京的最新挫折可以让乌克兰从实力上进行谈判，而其他专家则认为，俄罗斯可能会利用谈判来争取时间，为接下来发动春季攻势而重新武装其部队。

米利表示，初步迹象表明，俄军正在贯彻其从赫尔松的撤退计划。但他警告说，这可能需要时间来完成。米利说：“他们（俄军）不会花一两天的时间，这将需要几天甚至几周的时间将这些部队撤到第聂伯河以南”。他估计，俄罗斯在第聂伯河以北的那个地区可能有2万至3万人的部队。

米利说：“我相信他们（俄军）这样做是为了保存他们的力量，重新建立河以南的防线，但这还有待观察”。他说：“现在，早期指标是他们正在做他们所说的事情，我们正在注意到这些早期指标。”

自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，美国及其北约盟国正在为乌军提供武装、建议并使其能够自卫。米利说，到目前为止，这场冲突使1500万至3000万乌克兰人成为难民，并可能造成4万名乌克兰平民死亡。

米利谈道，“你们看到的是远远超过10万名俄罗斯士兵的死亡和受伤。乌克兰方面的情况可能也是如此。很多人类的痛苦”。报导指，尽管伤亡数字很高，但美国官员说，莫斯科一直无法实现其在乌克兰的目标，并提出了俄罗斯究竟能够维持入侵多久的问题，这种入侵还削弱了俄军的大部分机械化地面部队，并消耗了其军火库存。

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