美国宣布对乌追加4亿美元安全援助 西班牙将再送乌克兰两套防空系统

美国/乌克兰/俄罗斯

美国拜登政府11月10日宣布对乌克兰追加价值4亿美元的安全援助，包括鹰式防空系统导弹等防空装备、额外的“海马斯”多管火箭炮弹药、2.1万枚155毫米火炮炮弹等军事物资，以及用于寒冷天气下的防护装备。

广告 继续浏览后续

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）当天在白宫向媒体表示：“这些装备将补充我们的盟友和合作伙伴宣布的其他防空贡献，这种增加的防空能力对乌克兰至关重要，因为俄罗斯继续使用巡航导弹和伊朗制造的无人机来攻击重要的民用基础设施。”

据美国国防部发布的声明介绍，拜登政府最新宣布的4亿美元的对乌安全援助是通过“总统拨款权”下进行的，这也是自去年8月以来，拜登政府第25次通过直接抽调美国军方的军事物资，以向乌克兰提供支持。这样做可以保证美方的军事援助可以快速向乌方交付。

据介绍，这笔4亿美元的安全援助包括：“鹰式”防空系统导弹、四台“复仇者”防空系统及“毒刺”防空导弹、额外的“海马斯”多管火箭炮弹药、2.1万枚155毫米火炮炮弹、500枚精确制导的155毫米火炮炮弹、1万枚120毫米迫击炮炮弹、100辆“悍马”(HMMWV)汽车、400个榴弹发射器、轻武器、军用光学仪器和超过2千万发轻武器弹药、清理障碍物的爆破设备，以及寒冷天气下的防护装备。

美国国防部称：“随着俄罗斯对乌克兰关键基础设施的无情和野蛮的空袭，额外的防空能力至关重要。将利用‘乌克兰安全援助计划’（USAI）资金翻修的‘鹰式’导弹，将补充西班牙最近承诺的‘鹰式’防空系统发射器，以帮助乌克兰应对这一威胁。‘复仇者’短程防空系统也将为乌克兰提供保护乌军和关键基础设施免受无人机和直升机攻击的能力。”

西班牙政府周四宣布，将在该国已经向乌克兰提供的四台“鹰式”地对空导弹发射器的基础上再对乌援助2台该发射器，以应对俄罗斯的入侵。西班牙国防大臣玛格丽塔·罗伯斯（Margarita Robles）表示，应北约的要求，“将增派两台发射器”。

西班牙政府月初表示，该国正向乌克兰提供防空系统和防空导弹，包括四台“鹰式”地对空导弹发射器和一套“阿斯派德”（Aspide）防空系统。玛格丽塔·罗伯斯强调：“我们坚决支持乌克兰，因为我们理解它正在行使其合法的自卫权。”

五角大楼指出，自拜登政府上台以来，美国总共向乌克兰承诺了超过193亿美元的安全援助。自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供超过214亿美元的安全援助，“自2月24日俄罗斯开始无端和野蛮的入侵以来，美国已承诺提供超过186亿美元的援助”。该部门称：“为了满足乌克兰不断变化的战场需求，美国将继续与其盟国和伙伴合作，向乌克兰提供关键能力。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅