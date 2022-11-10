英国对乌追加提供约1千枚地空导弹 英防相：俄罗斯正在慢慢输掉战争

英国/乌克兰/俄罗斯

英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）11月9日宣布，英国将在短期内完成向乌军交付大约1000枚额外的地对空导弹。英方指出，这是对乌克兰要求更多防空能力的回应，这些导弹将在为乌克兰提供防空和保护其被俄军持续攻击的关键基础设施方面发挥重要作用。本·华莱士当天在受访时表示，俄罗斯在“慢慢输掉”对乌克兰的侵略战争。

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据英方介绍，英国国防部向乌军追加提供的约1000枚导弹可以与乌方现有的防空能力结合使用，并能够击落空中目标，包括俄军无人机和巡航导弹。本·华莱士表示：“这一增加数百枚地对空导弹的承诺继续了我们对乌克兰抵御俄罗斯侵略的防御性支持，并将帮助乌克兰应对来自非法针对关键国家基础设施的威胁。”

本·华莱士周三还走访了用于训练乌克兰新兵的训练营地。在那里，英军与八个伙伴国家的部队一起对7400多名乌克兰新兵进行了训练。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）也前往这些营地与本·华莱士会面，并观看了训练科目。据悉，目前有1900名乌克兰新兵在英国参加训练计划，并将很快返回祖国。当他们完成训练后，他们会得到包括作战服、防弹衣和降噪耳机、防水服和睡袋等物品。

乌克兰新兵们在训练中还学习了如何使用止血带等野战急救的技巧，并获得了个人急救包。英国首相苏纳克（Rishi Sunak）当天还宣布，返国作战的新兵将获得极寒天气包，包括25000套极寒天气服装，20000个睡袋和150个保温帐篷。

本·华莱士向英国广播公司（BBC）的记者表示，俄罗斯在针对乌克兰的战争中正在“慢慢输掉”。在他发表这一评论后不久，俄罗斯国防部长绍伊古命令俄军撤出赫尔松，这是自2月入侵开始以来，俄方占领的唯一一个乌克兰地区首府。

本·华莱士对战争走向的评估得到了斯托尔滕贝格的回应，后者说俄总统普京在入侵乌克兰时犯了“几个巨大的错误”。斯托尔滕贝格在到访英国首相府时指出：“一个是低估了乌克兰人——他们的勇气，他们对战斗和保护国家的承诺。”

斯托尔滕贝格补充说：“他（普京）犯的另一个错误是低估了北约的盟友、伙伴，低估了我们支持乌克兰的能力”，北约将“无论需要多长时间一直这样做”。

本·华莱士向前来英国参加训练的乌克兰志愿者保证，英方将继续支持基辅，不会因为担心俄罗斯的报复而放弃。他表示：“俄罗斯当然不喜欢英国站出来反对它的事实——我们站出来支持自由、民主和人权的价值观，但这不会让我们放弃。”

本·华莱士还提到了2016年的索尔兹伯里投毒事件，并指俄罗斯多年来一直是英国的一个“积极敌手”。当被问及如果苏纳克首相取消英国政府将国防开支上调到GDP的3％的目标，他是否会留在岗位上时，华莱士表示他会“随遇而安”地接受每一份国防预算。

本·华莱士说：“十年末的3％或2.5％的（国防开支）目标，在此时此刻并不是摆在我面前的东西。在此时此刻，我需要持续的投资，不仅要支持乌克兰，还要支持重要的（英军）现代化建设。”

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