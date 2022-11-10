马克龙主持发布2022年法国国家战略审查报告

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法国总统马克龙11月9日在南法土伦港视察时主持发布了2022年法国国家战略审查报告（Revue nationale stratégique 2022）。这是法国政府时隔5年首次发布该报告，其概述了法国在国内外的国防和安全环境，并确定了在未来几年法国将面临的战略、行动和军事力量挑战。

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据法国政府介绍：“对乌克兰的入侵、战略竞争的加剧、战略竞争中核事实的明确回归以及对非军事行动模式的更多依赖，这些事实都表明有必要在欧洲战略自主权、我们的联盟和更新的伙伴关系的框架内，反思我们的国防工具的演变。考虑到高强度冲突的风险和混合战略的使用，必须特别指导我们的思考，以提高我们的复原力。因此，2022年国家战略审查（报告）提出了法国为自己制定的十项战略目标，以确保其作为平衡大国的作用并保证其利益的安全。”

自2017年10月，马克龙上台不久后主导发布的法国国家战略审查报告，及其在2021年的更新版本以来，各种危机接踵而至，战争在欧洲大陆卷土重来，“在我们的社会和经济的这些重大动荡的核心，某些趋势正在得到确认或加速：大国之间的竞争，混合战略的普遍化，区域大国的更加自信和新技术的破坏性影响，特别是数字和太空技术。”

马克龙在7月13日对法军的讲话中宣布，这份新的国家战略审查报告将为新的“军事计划法”的工作做准备。该报告是一项跨部委工作的结果，它对世界环境的演变进行了评估，并概述了法国的战略目标和直到2030年的优先事项。

马克龙在报告前言中写道：“最近几年，悲剧再次进入我们的生活，并对我们国家的命运提出质疑。加剧的修正主义野心、不受约束的机会主义、健康和气候危机以及欧洲土地上高强度战争的回归提醒我们，在粮食、经济和能源领域，国家和国际舞台之间存在着深刻的相互依存关系。在一个相互依存的世界里，我们的主权和我们的复原力问题出现了新的变化。”

马克龙称：“自2017年以来，法国选择对其军队进行再投资，在全球平衡发生动荡的情况下部署法国和欧洲的主权战略。过去两年加速并加强了这种转变。世界秩序的分裂带来了我们必须应对的挑战和风险，以维护我们的自由。面对这种全球化的混合战争（guerre hybride mondialisée）现象，我因此希望采取一种国家办法，与法国担任轮值主席国期间通过的欧盟《战略指南针》，以及应我们要求于2019年推出并在今年通过的《北约2022战略概念》保持一致，并作为其补充。”

马克龙指出：“我们在2017年的审查结果和结论保留了其相关性。我们（的分析）没有出错，所以我们的愿景是有连续性的，但连续性并不意味着在一个正在硬化和加速的历史面前的惰性。现在是进行更全面动员的时候了，以更好地全面武装自己，面对一个战略竞争和对抗融合的世界的历史挑战。我们需要完善我们的分析，以得出有效的结论。”

马克龙表示：“到了2030年，我希望法国能够巩固其作为一个平衡大国的作用，团结、有辐射力、有影响力，是欧洲自主的推动力，并且作为一个可靠和团结的伙伴，为维护基于国际法的多边机制作出贡献，从而承担其责任。国家战略审查（报告）的结论将使我们有可能在我们所处的新的战略背景下，提高我们国家的独立性和实力。”

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