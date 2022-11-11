俄方称所有俄军已撤到第聂伯河左岸 俄宣布制裁拜登家属等200名美国人

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俄罗斯国防部发言人11月11日通过声明表示，俄军的所有单位包括超过3万名军人，及约5000件军备和硬件在当天凌晨5时完成了向第聂伯河左岸的转移。乌克兰总统泽连斯基当晚在社交媒体平台发布了赫尔松市夜间乌克兰军民庆祝的视频，并指“我们的，赫尔松是我们的”。此外，俄罗斯外交部发布声明宣布，对包括美国总统拜登的妹妹和两个弟弟在内的200名美国人实施个人制裁，禁止他们入境。

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俄罗斯国防部表示，俄罗斯军队的所有单位在当地时间11日凌晨5时完成了向第聂伯河左岸的转移，“右岸没有留下任何一件军事装备或武器”。但社交媒体上流程的视频显示情况并非如此，在赫尔松的乌克兰军队展示了被离弃的俄军坦克、装甲车和成箱的弹药。乌方则敦促留在第聂伯河西岸的任何俄罗斯士兵立即投降。乌克兰官员们警告说，一些俄罗斯军队可能穿着平民服装留在了当地。

泽连斯基周五晚在社交媒体平台“电报”上发布了赫尔松市夜间乌克兰军民庆祝的视频，并指“我们的，赫尔松是我们的”。白天早些时候流传的视频中显示，在赫尔松市市中心，人们也看到了乌克兰军队在欢呼雀跃的当地人场面中。但那时在市中心广场聚集的人群相对较少，这反映出许多居民已经离开，或许还有人担心俄军现在已经离开，但可能还会袭击该市。

乌克兰军队周五在赫尔松州的大部分地区推进，显然没有遇到什么抵抗。来自该地区西岸城镇和村庄的社交媒体视频显示，参加反攻的乌克兰部队受到了平民的欢迎。

另据塔斯社报导，俄罗斯外交部当天发布了一份声明表示，作为报复性措施，俄罗斯对200名美国公民实施入境禁令。

俄罗斯外交部的声明称：“为了回应拜登政府不仅对俄罗斯官员、商业和公职人员以及文化界人士不断施加的新的个人制裁，而且对那些由于这样或那样的原因不讨好华盛顿的人施加的对等禁令，对200名美国公民实施进入俄罗斯联邦的禁令。”

据悉，被禁止入境俄罗斯的包括拜登的妹妹和两个弟弟，白宫发言人卡琳·让-皮埃尔，以及美国国会众议院议长佩洛西的丈夫保罗·佩洛西等。在这一禁令中还包括美国学术界、商界和公关机构等多领域人士及家属。

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