战争威胁震天 巴黎今举和平论坛

法国/国际和平论坛

今天是第一次世界大战停战日，法国巴黎正于今天召集国际和平论坛。会期两天。鉴于俄罗斯侵略乌克兰战争持续即将满9个月，世界多地战争威胁增长，和平论坛如何选择聚焦，引发关注。

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据巴黎和平论坛组织者称，巴黎和平论坛将敦促重塑国际合作。巴黎和平论坛主席帕斯卡尔-拉米说，第五届论坛将于周五和周六举行，该论坛打算必须依靠解决冲突根源来重塑国际合作与和平。

拉米在接受法新社采访时说："这是关于和平的论坛，因为和平是环境的产物；战争或非和平其实来自于社会、发展、宗教、现在的气候等方面的紧张关系。拉米说，"当你看到气候变化对人类的影响时，这是显而易见的，"他说，“我们的想法是回到非和平的源头，这就是我们举办和平论坛的意愿。”

据拉米分析说，在一个危机重重的当今世界里， 传统行为者、国家和外交官已经没有能力找到解决方案。因此，巴黎和平论坛汇集了来自民间社会、非政府组织、大公司、城市和主要机构的新行动者。

拉米是前欧盟专员和前世界贸易组织总干事，他告诫说："我们不打算免除国家和外交官来寻找解决方案的职责"。但是，他敦促挖掘，鼓励，动员其他行动者的 "能量储备 "和 "合作意愿"。拉米还提到了在周五举行的委内瑞拉总统马杜罗的代表和反对派代表之间的会谈。他指出："委内瑞拉多数派和反对派之间的对话是极其尖锐、紧张、困难的"。

但拉米承认，"这次对话将在巴黎和平论坛的主持下举行。我们不知道结果会是什么。" 拉米说：“但仅仅是他们来找我们谈话这一事实就表明，巴黎论坛开始作为一个避风港出现了，在这里我们也许可以互相说一些我们在其他地方没有说的话。”

在和平论坛会议开幕式上，约旦王后拉尼娅-亚辛也指出，"各种危机交织在一起"，她并敦促在解决这些危机时要有决心。"她说：“我想挑战每个人，让他们把和平目标定位更高，而不仅仅是渡过风暴。” 这位王后还说，"我们的世界已经失去了平衡。仅仅试图保持某种形式的稳定现在已经不够了。相反，我们应该认识到这一时刻正是一场动荡。现在是转变促进和平模式的时候了。"

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