泽连斯基：乌南超过41个定居点已被解放 挪威、荷兰将提供2.5亿美元帮助乌方军购

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在11月10日晚间的例行视频讲话中表示，在俄军决定撤回到第聂伯河东岸后，乌克兰南部超过41个定居点已经获得解放。稍早前，挪威政府宣布将向由英国主导的“乌克兰国际基金”捐款约15亿挪威克朗（约合1.5亿美元），用来购买无人机、无人机干扰设备和炮弹，以供乌方使用。荷兰政府亦宣布向该基金捐助1亿欧元（约合1亿美元），用于资助乌克兰购买军事物资。

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俄罗斯国防部长绍伊古9日下令赫尔松州境内的俄军由第聂伯河西岸转移至东岸，建立防御，以避免造成部队不必要的损失。乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）当天在接受路透社采访时则就俄军宣布撤军表达了谨慎的态度。他称：“直到乌克兰国旗在赫尔松上空飘扬之前，谈论俄罗斯撤军是没有意义的。”

泽连斯基在周四晚的讲话中就乌南方面进展介绍称：“今天我们有来自南方的好消息。在正在进行的防御行动的框架内，返回其应有位置的乌克兰旗帜的数量已经达到数十面。41个定居点被解放。”

泽连斯基向参与反击的乌军将士表达感谢后指出：“我们都很高兴看到留在被占领的村庄和城市的乌克兰人如何迎接我们的战士。现在许多人几乎每小时都在查看我们的部队到达了哪里，还有哪里升起了我们的国旗。”

泽连斯基补充说：“但是，欣喜之余，我们都应该在当下和永远记住这场运动的意义，我们应该记住，我们国防军的每一步都是我们战士的生命。为了乌克兰人的自由而付出的生命。现在发生的一切，都是通过几个月的激烈斗争取得的。它是通过勇气、痛苦和损失实现的。”

泽连斯基强调：“不是敌人离开。而是乌克兰人以沉重的代价赶走了占领者。就像在我国东部，在哈尔科夫地区。就像之前在北方——基辅地区、苏梅地区、切尔尼戈夫地区一样。现在在尼古拉耶夫地区、赫尔松地区（也是如此）。”

泽连斯基说：“我们必须一路走下去，在战场上和外交上；让我们的旗帜，乌克兰的旗帜，而不再是敌人的三色旗，悬挂在我们整个土地上，沿着我们整个国际公认的边界。这将会实现的。”

泽连斯基在当晚的讲话中还向宣布对乌提供进一步援助的英国、荷兰和美国等国表示感谢。他说：“这些资金以及来自其他合作伙伴的资金将用于直接从制造商那里购买装备，并将为未来工作。为了乌克兰变得更加强大。”

据悉，由英国政府发起的“远征军联合部队”（JEF）的10个成员国的防长及代表周四在苏格兰爱丁堡举行了会议。与会的荷兰国防大臣奥隆格伦（Kajsa Ollongren）宣布，荷兰政府将向由英方主导的“乌克兰国际基金”捐款1亿欧元，用于资助乌克兰购买军事物资。除荷兰外，其他基金参与者是其发起国英国、丹麦和挪威。

与会的挪威国防大臣格拉姆（Bjørn Arild Gram）也宣布，挪威政府正准备向该基金捐款约15亿挪威克朗（约合1.5亿美金），帮助为乌克兰购买无人机、无人机干扰设备和炮弹。据悉，挪威此前已承诺向这一由英方主导的基金捐赠4亿挪威克朗。

据英方介绍，“乌克兰国际基金”将用于直接从武器制造商那里购买装备，这意味着它将加速对乌克兰的安全援助。该基金的参与国正在与基辅方面起草一个框架，其中规定了谁承担什么责任。迄今为止，英国已经捐助了2.5亿英镑，该基金总额超过5亿英镑。

据了解，由英方发起的“远征军联合部队”由丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威、瑞典和英国组成。

英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）当天表示：“我们各国仍然坚定地支持乌克兰的主权和领土完整。‘远征军联合部队’一直处于提供外交、财政、人道主义和军事支持的最前沿，我们将继续这样做，直到俄罗斯撤出他们的部队。”

荷兰国防大臣奥隆格伦指出：“如果俄罗斯停止战斗，就不会有战争。如果乌克兰停止战斗，就不会有乌克兰”。她强调称：“对乌克兰的国际支持仍然至关重要。”

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