美国将从韩国购买10万发155毫米炮弹送往乌克兰

乌克兰/美国/韩国

据《华尔街日报》及美联社报导，韩国将首次通过首尔和华盛顿之间的秘密武器交易向乌克兰部队出售炮弹，此举反映了在与俄罗斯发生数月战争后全球对军火需求的增加。熟悉这项交易的美国官员说，美国将购买10万发155毫米炮弹，并将其运往乌克兰，这足以为乌克兰的炮兵部队提供至少几周的密集作战所需的弹药。

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一名美国官员周四表示，美国将从韩国军火制造商那里购买10万发155毫米榴弹炮炮弹提供给乌克兰，这是两国政府已经进行了一段时间谈判的交易。

报导指，这项协议是在乌克兰领导人要求伙伴国家提供更多的武器和援助，以支持乌军正在进行的反击战，将俄军赶出他们在战争早期占领的一些地区时达成的。这也缓解了美国军方，特别是美国陆军和海军陆战队的担忧，他们担心五角大楼持续向乌克兰转让榴弹炮弹药正在侵蚀自身的库存。

其他美国国防官员证实了该合同的大致内容，并表示这将有助于解决库存压力，特别是涉及乌军一直在大规模使用的榴弹炮弹药。上周，一名美国国防官员向记者介绍说，乌克兰每天要消耗多达7000发火炮弹药，而俄罗斯每天要发射多达20000发火炮弹药。

韩国国防部在一份声明中承认正在就出口数量不详的155毫米炮弹以补充美国日益减少的库存进行谈判。然而，韩方表示，谈判是在假定美国将是这些炮弹的 “最终用户”的情况下进行的，而且首尔坚持其只向乌克兰提供非致命性援助的原则。

到目前为止，韩国对乌克兰的支持仅限于非致命性装备和用品。今年4月，乌克兰总统泽连斯基在俄罗斯袭击马里乌波尔后向韩国施压，要求提供致命武器。韩国国防部当时证实，其拒绝了向乌克兰提供防空武器的请求，理由是韩国政府的原则是只提供非致命性援助。

美国国防部的发言人说，美方一直在与韩国的工业基地讨论弹药问题。五角大楼发言人梅纳斯（Martin Meiners）中校说：“任何潜在的装备销售或转让总是根据美国和韩国在半岛上当前和未来的军事准备要求进行密切评估，并且不会减损我们的防御态势或应对区域威胁的准备”。

本月早些时候，美国从其在韩国的武器库存中发送了一批炮弹，这一转移之前没有被五角大楼披露或承认。与此同时，拜登政府最近表示，俄罗斯已经转向朝鲜购买炮弹，这些炮弹是通过间接路线发送的，包括通过中东和北非的第三国运输。

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